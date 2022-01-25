Протестующие ФОПы пытаются прорваться в Раду, происходят стычки с полицией (видео)
Демонстранты требуют отменить обязательное использование кассовых аппаратов. Нардепы покинули парламент через подземные ходы, сообщают СМИ.
Под стенами Верховной Рады происходят столкновения между протестующими против обязательного использования кассовых аппаратов предпринимателями и правоохранителями. Участники акции попытались прорваться в здание парламента. Об этом во вторник, 25 января, сообщают корреспонденты телеканала "Украина 24" с места событий.
На кадрах, снятых у Верховной Рады, можно увидеть, как толпа протестующих пытается прорваться через кордон правоохранителей в здание парламента. Перед этим демонстранты объявили ультиматум народным депутатам с требованием выйти к ним и впустить в Раду переговорную группу и отменить обязательное использование физическими лицами предпринимателями (ФЛП, укр. — ФОП) кассовых аппаратов передает Klymenko Time.
В то же время нардепы инициатив, касающихся кассовых аппаратов, в ходе сегодняшнего пленарного дня не рассматривали. По данным телеканала "Наш", парламентарии покинули здание Рады через подземные ходы, а не через центральный вход.
Журналисты канала также сообщили, что правоохранители задержали "очень много" участников акции и пытаются оттеснить толпу к Мариинскому парку. В ответ демонстранты бросают в полицию различные предметы, в том числе камни, а также жгут дымовые шашки и распыляют газовые баллоны.
Корреспонденты оценивают количество участвующих в стычках протестующих в несколько сотен.
Количество пострадавших среди сторон столкновений пока неизвестно.
Напомним, в декабре прошлого года было созвано внеочередное заседание Верховной Рады для рассмотрение вопроса об очередной отсрочке обязательного использования кассовых аппаратов, однако для включения его в повестку дня не хватило голосов.
В связи с этим с 1 января 2022 года использование РРО стало обязательным для физических лиц-предпринимателей 2-4 групп. За каждую транзакцию без фискализации предпринимателю грозит штраф, сумма которого зависит от количества незаконных операций: первая – 100% от суммы чека, вторые и последующие — 150% от суммы чека.