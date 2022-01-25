Протестувальники ФОП намагаються прорватися в Раду, відбуваються сутички з поліцією (відео)

Демонстранти вимагають скасувати обов'язкове використання касових апаратів. Нардепи залишили парламент через підземні ходи, повідомляють ЗМІ.

Під стінами Верховної Ради відбуваються сутички між протестувальниками проти обов'язкового використання касових апаратів підприємцями та правоохоронцями. Учасники акції спробували прорватися до будівлі парламенту. Про це у вівторок, 25 січня, повідомляють кореспонденти телеканалу "Україна 24" з місця подій.

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На кадрах, знятих у Верховної Ради, можна побачити, як натовп протестувальників намагається прорватися через кордон правоохоронців до будівлі парламенту. Перед цим демонстранти оголосили ультиматум народним депутатам із вимогою вийти до них і впустити до Ради переговорну групу та скасувати обов'язкове використання фізичними особами підприємцями (ФОП) касових апаратів, передає Klymenko Time.

Водночас нардепи ініціатив щодо касових апаратів під час сьогоднішнього пленарного дня не розглядали. За даними телеканалу "Наш", парламентарі покинули будівлю Ради через підземні ходи, а не через центральний вхід.

Журналісти каналу також повідомили, що правоохоронці затримали "дуже багато" учасників акції та намагаються відтіснити натовп до Маріїнського парку. У відповідь демонстранти кидають у поліцію різні предмети, у тому числі каміння, а також палять димові шашки та розпорошують газові балони.

Кореспонденти оцінюють кількість учасників протесту в кілька сотень.

Кількість постраждалих серед сторін зіткнень наразі невідома.

Нагадаємо, у грудні минулого року було скликано позачергове засідання Верховної Ради для розгляду питання про чергове відстрочення обов'язкового використання касових апаратів, проте для включення його до порядку денного не вистачило голосів.

У зв'язку з цим з 1 січня 2022 використання РРО стало обов'язковим для фізичних осіб-підприємців 2-4 груп. За кожну транзакцію без фіскалізації підприємцю загрожує штраф, сума якого залежить від кількості незаконних операцій: перша – 100% від суми чека, другі та наступні – 150% від суми чека.