Нардепов эвакуировали из Верховной Рады во время стычек между ФОПами и полицией (видео)

В здании парламента остались только журналисты и сотрудники охраны.

Народных депутатов эвакуировали из здания Верховной Рады на фоне стычек под стенами парламента, которые происходят между протестующими предпринимателями и правоохранителями. Об этом сообщает телеграм-канал издания "Вести".

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По словам журналистов, в Раде остались только журналисты и охрана, парламентарии покинули парламент через подземный переход.

На кадрах, снятых в парламенте, можно увидеть, что в кулуарах находится небольшое количество людей.

Напомним, во вторник, 25 января, под парламентом происходят столкновения между протестующими против обязательного использования кассовых аппаратов предпринимателями и полицейскими. Демонстранты бросают в правоохранителей камни и флагштоки, а также жгут дымовые шашки и распыляют слезоточивый газ. Полиция задержала ряд митингующих.

Ранее Фокус рассказывал о том, что с 1 января использование кассовых аппаратов стало обязательным для физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. — ФОП) 2-4 групп. Тем ФОПам, которые не используют эти аппараты, грозит штраф до 150% от суммы чека.