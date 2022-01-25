Нардепів евакуювали з Верховної Ради під час сутичок між ФОПами та поліцією (відео)

У будівлі парламенту залишилися лише журналісти та співробітники охорони.

Народних депутатів евакуювали з будівлі Верховної Ради на тлі сутичок під стінами парламенту, які відбуваються між протестувальниками та правоохоронцями. Про це повідомляє телеграм-канал видання "Вести".

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За словами журналістів, у Раді залишилися лише журналісти та охорона, парламентарі залишили парламент через підземний перехід.

На кадрах, знятих у парламенті, можна побачити, що в кулуарах є невелика кількість людей.

Нагадаємо, у вівторок, 25 січня, під парламентом відбуваються зіткнення між протестувальниками проти обов'язкового використання касових апаратів підприємцями та поліцейськими. Демонстранти кидають у правоохоронців каміння та флагштоки, а також палять димові шашки та розпорошують сльозогінний газ. Поліція затримала деяких мітингувальників.

Раніше Фокус розповідав, що з 1 січня використання касових апаратів стало обов'язковим для фізичних осіб-підприємців (ФОП) 2-4 груп. Тим ФОП, які не використовують ці апарати, загрожує штраф до 150% від суми чека.