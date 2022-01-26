У SaveФОП заявили про загибель учасника акції протесту під Радою. Поліція все заперечує

Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич заявив, що правоохоронці били протестувальника по голові. У київській поліції перевірили камери відеоспостереження та сказали, що чоловік разом із товаришем самостійно покинув мітинг.

Рух SaveФОП заявив про смерть одного з учасників акції протесту підприємців проти обов'язкового використання касових апаратів 25 січня. Про це повідомляється у Telegram-каналі ініціативи.

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Поліція очікує на експертизу, яка з'ясує причини смерті учасника акції протесту, сказано в повідомленні.

Лідер руху SaveФОП Сергій Доротич зазначив, що правоохоронці били по голові потерпілого.

[ + – ] Протестувальники просили скасувати встановлення касових апаратів

Самому Доротичу інкримінують організацію масових заворушень і хочуть обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Доротич розповів, що після вчорашньої акції протесту зникли безвісти дві особи.

"Дві людини зникли. Той, якого побили і він не подавав ознак життя — вивезений поліцією. Зник і його близький, який ішов за ним і кричав, що його вбили. Усього було затримано 74 особи. На частину з них склали протоколи. Адвокатам перешкоджали, не допускали до затриманих. Кількість протоколів ще уточнюється", — зазначив він.

За його словами, людей поліція сильно побила, двом жінкам поламали руки.

Що каже поліція про смерть протестувальника?

Поліція Києва 26 січня повідомила, що інформація про смерть протестувальника під час вчорашніх зіткнень під Радою не відповідає дійсності.

"Інформацію спростовано після перегляду камер відеоспостереження. Чоловікові, котрий втратив свідомість, представники поліції та Національної гвардії надали першу медичну допомогу, після чого він із товаришем самостійно залишив місце проведення акції", — заявили поліцейські.

[ + – ] В МВС кажуть, що постраждалий не загинув

Джерела Telegram-каналу Pavlovsky News в МВС кажуть, що інформація про смерть учасника акції протесту "ФОПів" — хибна.

"Людина, яка вчора постраждала і потрапила на відео, не загинула. Їй поліцейські надали першу допомогу", — заявили співрозмовники.

За інформацією Telegram-каналу Klymenko Time, загиблих серед протестувальників не було. Чоловікові стало погано, медики надали йому допомогу.

Нагадаємо, що під будівлею українського парламенту 25 січня на акції проти обов'язкового використання касового апарату відбулися сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Мітингувальники хотіли потрапити до будівлі Ради, нардепів довелося евакуювати через підземний перехід.

Фокус раніше писав, що з 1 січня в Україні фізичних осіб-підприємців 2-4 груп зобов'язали встановлювати касові апарати. У разі відмови їх можуть оштрафувати на суму до 150% від суми чека.