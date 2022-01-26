В "SaveФОП" заявили о гибели участника акции протеста под Радой. Полиция все опровергает

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич заявил, что правоохранители били протестующего по голове. В киевской полиции проверили камеры видеонаблюдения и сказали, что мужчина вместе с товарищем самостоятельно покинул митинг.

Движение SaveФОП заявило о смерти одного из участников акции протеста предпринимателей против обязательного использования кассовых аппаратов 25 января. Об этом сообщается в Telegram-канале инициативы.

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Полиция ожидает экспертизы, которая выяснит причины смерти участника акции протеста, сказано в сообщении.

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич отметил, что правоохранители били по голове пострадавшего.

[ + – ] Протестующие просили отменить установку кассовых аппаратов

Самому Доротичу инкриминируют организацию массовых беспорядков и хотят избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.

Доротич рассказал, что после вчерашней акции протеста пропали без вести два человека.

"Два человека пропали. Тот, которого избили и он не подавал признаков жизни — вывезен полицией. Пропал и его близкий, который шел за ним и кричал, что его убили. Всего было задержано 74 человека. На часть из них составили протоколы. Адвокатам препятствовали, не допускали к задержанным. Число протоколов еще уточняется", — отметил он.

По его словам, людей полиция сильно избила, двум женщинам поломали руки.

Что говорит полиция о смерти протестующего?

Полиция Киева 26 января cообщила, что информация о смерти протестующего в ходе вчерашних столкновений под Радой не соответствует действительности.

"Информация опровергнута после просмотра камер видеонаблюдения. Потерявшему сознание мужчине представители полиции и Национальной гвардии оказали первую медицинскую помощь, после чего он с товарищем самостоятельно покинул место проведения акции", – заявили полицейские.

[ + – ] В МВД говорят, что пострадавший не погиб

Источники Telegram-канала Pavlovsky News в МВД говорят, что информация о смерти участника акции протеста "ФОПов" – ложная.

"Человек, который вчера пострадал и попал на видео, не погиб. Ему полицейские оказали первую помощь", — заявили собеседники.

По информации Telegram-каналa Klymenko Time, погибших среди протестующих не было. Мужчине стало плохо, медики оказали ему помощь.

Напомним, что под зданием украинского парламента 25 января на акции против обязательного использования кассового аппарата произошли стычки между демонстрантами и правоохранителями. Митингующие хотели попасть в здание Рады, нардепов пришлось эвакуировать через подземный переход.

Фокус ранее писал о том, что с 1 января в Украине физических лиц-предпринимателей 2-4 групп обязали устанавливать кассовые аппараты. В случае отказа их могут оштрафовать на сумму до 150% от суммы чека.