Протести ФОП під Радою: постраждали понад 20 людей, поліція розпочала два розслідування (відео)

Поліцейські також спростували інформацію журналістів про те, що під час масової акції протесту помер мітингувальник. Чоловіку надали допомогу на місці інциденту.

Поліція Києва розпочала два кримінальні провадження за фактом масових заворушень під будівлею Верховної Ради, які сталися під час акції протесту підприємців (ФОП). Про це повідомляє прессслужба силового відомства.

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За даними правоохоронців, внаслідок дій мітингувальників 18 поліцейських та троє протестувальників отримали пошкодження різної тяжкості. Учасників акції протесту ФОП, які чинили опір вимогам силовиків, затримали та доставили до одного з відділень поліції.

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Пресслужба відомства також спростувала інформацію про те, що під час зіткнень із поліцейськими помер один із мітингувальників. Чоловіку стало погано під час акції, а правоохоронці надали постраждалому першу медичну допомогу.

За фактом заворушень під будівлею Верховної Ради розпочато два розслідування за ч. 4 ст. 296 та ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України — "Хуліганство" та "Загроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" відповідно.

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Нагадаємо, 25 січня під парламентом проходила акція протесту. Підприємці під час мітингу вимагали скасувати обов'язкове використання касових апаратів, через що нардепам довелося залишати будівлю Верховної Ради через підземні ходи.

Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що один із протестувальників помер під будівлею Верховної Ради. За даними журналістів, чоловік не подавав ознак життя попри зусилля медиків. Втім, пізніше з'ясувалося, що інформація про "смерть" протестувальника була фейковою.