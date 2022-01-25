Протесты ФЛП под Радой: пострадали более 20 человек, полиция начала два расследования (видео)

Полицейские также опровергли информацию журналистов о том, что в ходе массовой акции протеста скончался митингующий. Мужчине оказали помощь на месте инцидента.

Полиция Киева начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков под зданием Верховной Рады, которые произошли во время акции протеста предпринимателей (ФЛП). Об этом сообщает пресс-служба силового ведомства.

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По данным правоохранителей, в результате действий митингующих 18 полицейских и трое протестующих получили повреждения различной тяжести. Участников акции протеста ФЛП, которые сопротивлялись требованиям силовиков, задержали и доставили в одно из отделений полиции.

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Пресс-служба ведомства также опровергла информацию о том, что в ходе столкновений с полицейскими умер один из митингующих. Мужчине стало плохо во время акции, а правоохранители оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.

По факту беспорядков под зданием Верховной Рады начаты два расследования по ч. 4 ст. 296 и ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины — "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа" соответственно.

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Напомним, 25 января под парламентом проходила акция протеста. Предприниматели в ходе митинга требовали отменить обязательное использование кассовых аппаратов, из-за чего нардепам пришлось покидать здание Верховной Рады через подземные ходы.

Позже в СМИ появилась информация о том, что один из протестующих предпринимателей умер под зданием Верховной Рады. По данным журналистов, мужчина не подавал признаки жизни несмотря на усилия медиков. Впрочем, позже выяснилось, что информация о "смерти" протестующего была фейковой.