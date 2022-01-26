Протесты под Радой: лидеру SaveФОП Доротичу грозит до 15 лет лишения свободы (видео)

По словам Сергея Доротича, силовики планируют переквалифицировать статью в уголовном производстве, из-за чего его задержат и поместят под стражу.

Лидеру движения SaveФОП Сергею Доротичу инкриминируют организацию массовых беспорядков под стенами Верховной Рады. Об этом предприниматель заявил в комментарии "Суспільному".

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Протесты под Верховной Радой — подозреваемый Сергей Доротич

По словам Сергея Доротича, в ближайшее время его должны задержать после того, как протесты под Верховной Радой переросли в потасовки и стычки с правоохранителями. Эту информацию ему сообщили адвокаты.

Как отметил лидер движения SaveФОП, в отношении него начато уголовное производство по ч.1 ст. 294 Уголовного кодекса Украины — "Массовые беспорядки". Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Вместе с этим, как утверждает Сергей Доротич, силовики планируют переквалифицировать ему статью после информации о том, что под Верховной Радой скончался один из участников масштабных протестов.

В случае, если суд докажет вину обвиняемого, лидеру SaveФОП грозит от 7 до 15 лет лишения свободы по ч.2 ст. 294 УК.

"Хотят вчерашнего погибшего повесить на меня. Полиция ждет экспертизы — от чего умер этот участник акции. Результаты экспертизы могут быть искажены, хотя у нас есть видео, как этого парня лица в форме бьют ногами по голове — у него вчера была огромная гематома на голове", — подчеркнул Сергей Доротич в комментарии "Суспільному".

[ + – ] Протесты под Верховной Радой и стычки с силовиками

В случае, если следователи переквалифицируют статью — Сергею Доротичу грозит мера пресечения в виде содержания под стражей. Лидер движения обвинения в свой адрес объясняет тем, что власти "пытаются запугать протест ФОПов, который никем не контролируется".

Старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар потвердил, что лидеру движения SaveФОП грозит до 15 лет лишения свободы.

"Обвинение лидера SaveФОП на 15 лет тюрьмы — это попытка заткнуть рот всем бизнесменам, что выступают против налогового террора", — написал эксперт в своем Facebook.

[ + – ] Лидеру SaveФОП Сергею Доротичу грозит до 15 лет лишения свободы

Протесты под Верховной Радой — хронология событий

25 января участники движения SaveФОП вышли с протестом под здание Верховной Рады, в которое которого требовали отменить обязательное использование кассовых аппаратов. Акция переросла в беспорядки и стычки с силовиками, из-за чего народным депутатам пришлось покидать здание парламента через подземные ходы.

Позже в СМИ появилась информация, что один из участников протестов под Верховной Рады скончался. Мужчина не подавал признаки жизни несмотря на то, что медики оказывали ему помощь. В полиции опровергли информацию о смерти митингующего предпринимателя и сообщили, что беспорядки и столкновения с силовиками будут расследовать в рамках двух уголовных производств.

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич, комментируя протесты под Верховной Радой, сообщил, после стычек с силовиками пропали без вести двое митингующих. В целом, по информации предпринимателя, правоохранители задержали более 70 человек.

26 января спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук предупредил, что парламент может отменить штрафы для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов (РРО) до конца 2022 года. Глава профильного комитета по налоговым вопросам Даниил Гетманцев предположил, что ограничения могут не отменить, а снизить в десять раз.