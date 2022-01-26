Стефанчук заявил об отмене штрафов для ФЛП без РРО. Гетманцев говорит, что их снизят (видео)

Глава налогового Комитета парламента утверждает, что штрафы для предпринимателей без кассовых аппаратов могут уменьшить в 10 раз.

Верховная Рада может отменить штрафы для физических лиц-предпринимателей (ФЛП, "ФОПов") за отсутствие кассовых аппаратов (РРО) до конца 2022 года. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стафанчук по итогам совещания с главами фракций, пишет "РБК-Украина".

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Спикер Рады обещает, что до конца дня подадут законопроект, который разрешит не платить штрафы до конца этого года предпринимателям, не установившим РРО. Такой законопроект, по словам Стефанчука, предложил глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сам нардеп позднее в комментарии изданию "Страна" опроверг заявление Стефанчука и заявил, что штрафы не отменят, а уменьшат в 10 раз.

[ + – ] Гетманцев заявил о нежелании пугать людей штрафами

"Тот, кто до 1 марта текущего года из плательщиков единого налога, для которых РРО стали обязательными с 1 января (2022 года), не установит РРО, заплатит штраф до конца года в сумме 10% от установленной законом. Сейчас предусмотрено 100%. Это адаптационный период, чтобы людей не пугать штрафами", – объяснил он.

Фокус ранее писал, с какими проблемами сталкивается малый бизнес из-за введения штрафов за отсутствие кассовых аппаратов.

Напомним, что с 1 января в Украине предпринимателей 2-4 групп обязали устанавливать кассовые аппараты. В случае отказа их могут оштрафовать на сумму до 150% от суммы чека.

25 января этого года "ФОПы" устроили акцию протеста под стенами Рады с требованием отменить обязательное использование РРО. В ходе акции произошли стычки между демонстрантами и правоохранителями.

Движение SaveФОП сообщило о смерти участника акции протеста, но в полиции и МВД Украины эту информацию опровергли и предоставили видеодоказательства.