Фискализация навсегда. Какие штрафы ждут ФОПов и почему власть не отменит РРО

Рассказываем, кому необходим РРО, какими будут штрафы за отсутствие регистраторов, с какими проблемами уже сталкивается малый бизнес и как реагирует на законодательные изменения.

С 1 января 2022 года малый бизнес должен был перейти в "белую зону", то есть установить оборудование, которое будет сообщать налоговой об операциях предпринимателя. По закону это может быть классический кассовый аппарат или новейшее решение: программный РРО — одно из 13 приложений, которое будет фиксировать расчеты и отправлять налоговые отчеты по окончании рабочего дня. С помощью нововведения государство стремится отделить настоящий малый бизнес от среднего и крупного, который сознательно "раздробился" на ФЛП, чтобы платить меньше налогов.

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Обратной дороги нет? Можно ли отменить введение РРО

Верховная Рада приняла законы об обязательных кассовых аппаратах осенью 2019 года. Предполагалось, что новые нормы начнут действовать в 2020 году, но нововведения откладывали дважды: весной 2020 года на три месяца из-за пандемии COVID-19 и в конце того же года под давлением протестов движения SaveФЛП.

Оппоненты РРО надеялись, что накануне января 2022 Верховная Рада снова отсрочит введение обязательного РРО для ФЛП II-IV групп в год. Однако народные депутаты не поддержали даже включение инициативы в повестку дня. Так что протесты не помогли, и нововведение вступило в силу с нового года. После этого во многих кафе, ресторанах и магазинах появились объявления "Терминал не работает".

"Для некоторых так и не прошла стадия возражения. Они все еще верят, что РРО отменят и все будет, как всегда. Теоретически такое возможно, у нас были случаи, когда действие какой-то нормы останавливали задним числом. Но с налоговым законодательством так делать нельзя ", — говорит Александра Томашевская, генеральный директор компании "Е.С. Консалтинг".

РРО не требуется предпринимателям первой группы, если они не выходят за пределы своих видов деятельности. Не требуется РРО и субъектам, получающим платежи исключительно через банковскую систему

Назар Яремчук, владелец кофейни "Крилата кава", тоже говорит, что некоторые предприниматели надеются на отмену РРО.

"Я мало общался с теми, кто с января убрал терминалы. Но слышал мнение, что они рассчитывают, что соберется инициативная группа, устроят очередные протесты и снова произойдет отсрочка. Они ожидают отмены нововведений", — рассказывает Яремчук Фокусу.

Александр Чумак, член Совета по содействию развитию бизнеса при президенте Украины, президент Ассоциации частных работодателей, говорит о готовящемся законопроекте, который должен освободить часть предпринимателей от обязанности использовать РРО.

"Мы работаем над тем, чтобы найти путь гарантированно вывести предпринимателей из-под обязательного применения кассовых аппаратов. По меньшей мере, 50% удастся вывести", — считает Чумак.

[ + – ] Малые предприниматели, которые платят налоги по упрощенной системе, с 1 января 2022 года оказались перед необходимостью установить регистратор расчетных операций Фото: pexels.com

Однако Даниил Гетманцев, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа", уверен: об отмене или отсрочке речь не идет вообще.

"Речь исключительно о возможном освобождении от использования РРО для определенных видов деятельности, которые не интересны с фискальной точки зрения. Мы не рассматриваем отсрочку или отмену. Мы даже не рассматриваем вопрос об изменениях для крупных городов", — заявил Гетманцев в разговоре с Фокусом. Депутат регулярно отчитывается о темпах регистрации РРО и программных РРО представителями малого бизнеса: плюс 12 тыс. в сутки, плюс 15 тыс. в сутки.

Кому фискализация? Для кого установка РРО обязательна, а кого могут освободить

Регистраторы (РРО или ПРРО) в соответствии с законодательством должны установить все ФЛП, если они не перечислены, говорит Александра Томашевская.

"РРО не нужен предпринимателям первой группы, что бы они ни делали, если они не выходят за пределы своих видов деятельности. Не нужен РРО субъектам, получающим платежи исключительно через банковскую систему", — объясняет она.

Обязанность по установлению РРО не распространяется и на тех, кто оказывает бытовые услуги населению. Это парикмахеры, мастера маникюра, массажисты, если они сами оказывают услуги, не используя наемный труд. Об этом говорит Нина Бец, руководитель практики налогового права юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры".

Рано или поздно мораторий будет отменен, проверки бизнеса начнутся. Я не исключаю, что налоговая найдет возможность начать проверки раньше старший экономист "CASE Украина" Владимир Дубровский

Обе эксперты подтверждают, что упрощенцы в селах также частично попали в исключения.

"В конце прошлого года Кабмин принял постановление, которым разрешил ФЛП в сельской местности, которые не осуществляют торговлю подакцизными товарами и не торгуют через интернет, не устанавливать РРО. При этом Кабмин предоставил право. сельским советам самостоятельно принимать решение об обязанности установления РРО. То есть, если сельский совет в какой-то местности решит, что в их селе ФЛП обязаны использовать РРО, тогда такая норма будет применяться", — объясняет Нина Бец.

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Особое внимание эксперты акцентируют на предпринимателях, занимающихся бизнесом через Интернет.

"Если бизнес-модель отличается от обычной торговли или предоставления услуг, здесь начинаются сложности. Сейчас разорван во времени момент зачисления средств и получения товара, например, через доставку почтовыми операторами. Поэтому сейчас больше всего проблем с РРО в интернет-магазинах, они светятся "красненьким", — подчеркивает Александра Томашевская.

Основательница бренда льняного текстиля Zagrava Мария Дойбан, продающая товары через интернет, подтверждает наличие проблем.

"Существует много бухгалтеров с манерой вести дела, которая сложилась еще десять лет назад. Они не готовы разбираться, как это работает онлайн, что такое программные РРО, что такое интернет-магазин. Нам никто не мог объяснить, что будет, когда платят по реквизитам, как будет при условии платежей через LiqPay", — говорит Дойбан.

Первые шаги. С какими проблемами столкнулись ФЛП при установке РРО

Масштаб бизнеса влияет на сложности с началом применения РРО и затратами, которые будет иметь предприниматель в связи с фискализацией.

"Если у девушки небольшой салон красоты или маникюрный кабинет, то она может скачать на мобильный или планшет приложение, активировать ее, зарегистрировать кассира — тот же Checkbox или "Вчасно.Каса"", там даже стоимость примерно одинакова. Она сама работает и сама выдает чеки. Для нее администрирование увеличится на 149 грн/мес. Главное, не забыть открыть смену, а в конце дня закрыть ее", — говорит Александра Томашевская.

Однако для некоторых бизнесов нововведения будут более сложными и болезненными.

"Есть предприниматели, у которых десять точек продаж. Например, у них автозапчасти или мелкие товары для творчества. Там большая номенклатура, большой разбег цен, которые постоянно меняются. Для фискализации этого всего нужно разрабатывать техническое решение. Для этого предпринимателям нужно нанять специалиста, который интегрирует кассовую систему с системой учета. Это может стоить денег", — признает Томашевская.

[ + – ] ШТРАФОВ НЕ БУДЕТ. Даниил Гетманцев уверяет, что в ближайшее время ни проверок ФЛП, ни штрафов за отсутствие РРО не будет Фото: Александр Чекменёв

Впрочем, привлекать новый персонал малый бизнес часто не хочет, владельцы и руководители предприятий пытаются разобраться самостоятельно. О том, как это происходит, говорит основательница Zagrava Мария Дойбан. По ее словам, она сама разбиралась в теме, следила за постами бухгалтеров в Instagram, обсуждала тему с другими предпринимателями в Telegram. Также пыталась читать объяснение налоговой, но признала, что ничего не может понять. Затем получила консультацию бухгалтера (это стоило 500 грн).

"Нам дали шаблоны платежей для нашего вида бизнеса и объяснили, какие платежи нам нужно проводить через РРО, а какие нет", — рассказывает Мария Дойбан. Она говорит, что выбрала программный РРО Checkbox.

[ + – ] Предпринимателям, у которых несколько точек продаж с большой номенклатурой (например, автозапчасти), придется нанять специалиста, который интегрирует кассовую систему с системой учета Фото: pexels.com

"Мы зарегистрировались и уже с 1 января готовы были печатать чеки. Поскольку мы были за границей, я только третьего числа узнала о ситуации, которая произошла в Checkbox, — у них "лежали" серверы, никто не мог печатать чеки. Для бизнеса, который работает офлайн, это был дурдом. Нам повезло, потому что первый рабочий день у банков выпал на 4 января, поэтому мне все оплаты зашли 4-го, и с тех пор я могла печатать все чеки", — рассказывает предпринимательница.

Владелец кофейни "Крилата кава" Назар Яремчук делится своим опытом.

"Я пытался разобраться. Есть "Время.Касса" — это программный РРО, чтобы через смартфон или планшет можно было запустить продажи. Для кофейни это, кажется, оптимальный вариант. Я пытался подключить программу еще до Нового года, но уже на первых. этапах столкнулся со сложностями, поэтому отложил это дело", — признается предприниматель. Говорит, что начать применять программное РРО планирует в ближайшие месяцы, но сначала хочет убедиться, что все будет работать корректно. Яремчук надеется, что сначала предпринимателей не будут штрафовать, пока они не разберутся в нововведениях.

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Союз украинских предпринимателей (СУП) также призывает налоговиков не применять санкции к бизнесменам и обращает внимание на массовые сбои программного обеспечения. "В начале года уже возникали проблемы из-за массовой установки программных регистраторов расчетных операций, что повлекло за собой технические сбои в этих программах. Обязанный использовать ПРРО бизнес не имел возможности их установить и, соответственно, не соблюдал кассовую дисциплину, отправку ежедневных отчетов и т.д.", — отмечают в СУП.

Даниил Гетманцев уверяет, что из-за сбоев системы бизнес не будут штрафовать: "Никто из предпринимателей не будет оштрафован. Предпринимателя, установившего РРО, можно оштрафовать только за невыдачу чека. Такие штрафы могут быть наложены во время фактической проверки. Никаких фактических проверок в настоящее время налоговая не проводит. Поэтому и никаких штрафов не будет".

Не пряником, так кнутом. Штрафы за отсутствие РРО

Штрафы для нарушителей установки и использования РРО высоки, констатирует юрист Нина Бец.

"Если к предпринимателю придет первая проверка и установит факт нарушения, то оштрафуют на 100% стоимости проданных с нарушениями товаров или услуг. А если после этой проверки предприниматель откажется устанавливать РРО, к нему придут с проверкой второй раз, то оштрафуют на 150% проданных с нарушениями товаров и услуг", — говорит Бец.

Александра Томашевская уверена, что налоговая не будет штрафовать нарушителей, ведь основная идея фискализации — детенизация, а не применение санкций.

"Думаю, что сначала налоговая пойдет по пути запросов. Она будет делать реестры предпринимателей по видам деятельности. Например, предприниматель имеет вид деятельности "розничная торговля". Налоговая будет видеть, что РРО у него нет. Сначала пришлет ему запрос: "Уважаемый Николай Петрович, у вас нет кассового аппарата. Для выполнения требований законодательства поставьте кассовый аппарат или объясните, почему вы его не устанавливаете". Это должно сработать", — предполагает Томашевская.

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Сейчас в Украине действует мораторий на плановые проверки в период карантина в связи с пандемией COVID-19. Но вечным он не будет, говорит Владимир Дубровский, старший экономист "CASE Украина".

"Многие ФЛП возлагают надежды на это и надеются, что как-то оно пройдет. Но оно не пройдет, потому что рано или поздно мораторий отменят, проверки начнутся. Я не исключаю, что налоговая найдет возможность начать проверки раньше", — предостерегает бизнесменов Дубровский.

[ + – ] Больше всего проблем с РРО возникло у интернет-магазинов Фото: pexels.com

В бизнес-среде считают, что период без санкций необходимо ввести, по крайней мере, для отдельных предпринимателей. СУП призывает определить для новых пользователей РРО, занимающихся интернет-торговлей, тестовый период до 1 июля 2022 без штрафов в случае нарушений при применении программных РРО. Власти же выражают другие планы – глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев сообщил, что речь идет об смягчении наказания для нарушителей.

"Я предложил снизить штрафы на 2022 год. Но только для тех, кто зарегистрирует РРО до 1 февраля. Я предлагал снижение на 10% от установленных законом. Но это только мое предложение, это еще не решение", — говорит народный депутат.