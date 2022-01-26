Стефанчук заявив про скасування штрафів для ФОП без РРО. Гетманцев каже, що їх знизять (відео)

Голова податкового Комітету парламенту стверджує, що штрафи для підприємців без касових апаратів можуть зменшити удесятеро.

Верховна Рада може скасувати штрафи для фізичних осіб-підприємців (ФОП, ФОПів) за відсутність касових апаратів (РРО) до кінця 2022 року. Про це повідомив речник парламенту Руслан Стафанчук за підсумками наради з головами фракцій, пише "РБК-Україна".

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Спікер Ради обіцяє, що до кінця дня подадуть законопроєкт, який дозволить не сплачувати штрафи до кінця цього року підприємцям, які не встановили РРО. Такий законопроєкт, за словами Стефанчука, запропонував голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Сам нардеп пізніше в коментарі виданню "Страна" спростував заяву Стефанчука та заявив, що штрафи не скасують, а зменшать у 10 разів.

[ + – ] Гетманцев заявив про небажання лякати людей штрафами

"Той, хто до 1 березня поточного року з платників єдиного податку, для яких РРО стали обов'язковими з 1 січня (2022 року), не встановить РРО, заплатить штраф до кінця року в сумі 10% від встановленої законом. Наразі передбачено 100%. Це адаптаційний період, щоб людей не лякати штрафами", — пояснив він.

Фокус раніше писав, з якими проблемами стикається малий бізнес через запровадження штрафів за відсутність касових апаратів.

Нагадаємо, що з 1 січня в Україні підприємців 2-4 груп зобов’язали встановлювати касові апарати. У разі відмови їх можуть оштрафувати на суму до 150% від суми чека.

25 січня цього року "ФОПи" влаштували акцію протесту під стінами Ради з вимогою скасувати обов'язкове використання РРО. У процесі акції відбулися сутички між демонстрантами та правоохоронцями.

Рух SaveФОП повідомив про смерть учасника акції протесту, але в поліції та МВС України цю інформацію спростували та надали відеодокази.