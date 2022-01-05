"Сущий жах і морок": в Україні продовжуються проблеми з касовими апаратами для ФОПів

Підприємці побоюються штрафів і відмовляються приймати безготівкову оплату або зовсім не відкривають свої торгові точки.

Програмні реєстратори розрахункових операцій (ПРРО) зависають та видають помилки під час проведення операції, що ускладнює прозоро вести бізнес в Україні. Про це розповів бізнесмен Роман Грабежов.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Економіка" в Facebook Підписатись

За його словами, у нього вже п'ятий день поспіль зависає ПРРО, а технічна підтримка програми Checkbox, яка є реєстратором розрахункових операцій, повністю відключила будь-які способи зв'язку з ними.

"Найкращий програмний РРО" видає помилки, працює офлайн, висне, не входить, каса не закривається, потім із бубном намагається відкритися, але не виходить і так далі. Половини чеків немає, облік зламався миттєво… Зв'язатися з компанією, від якої залежить скільки тобі нарахують штрафів — неможливо. Є дохла форма Гугл, яку я відправив уже разів із десять. І жодної відповіді не отримав за ці дні. Я не знаю, як розрулюватиме цю ситуацію Дубілет і Ко (співзасновник Checkbox Дмитро Дубілет і голова комітету Ради з податкових питань Данило Гетманцев — ред.), але це справжній кошмар і морок", — продовжив підприємець.

Роман Грабежов у своїй публікації звернувся до нардепа та голови профільного комітету Верховної Ради з податкових питань Данила Гетманцева, і поцікавився в нього, як можна працювати в режимі офлайн, якщо бізнесмен просто не може відкрити свою зміну.

Підприємець також розповів, що його знайомі, які також ведуть бізнес, після 1 січня 2022 року масово відмовилися приймати безготівкову оплату.

"Знаєте чому? Усі бояться, що розрахункові дані щодо зарахувань на розрахунковий рахунок не співпадуть з податковим z-звітом, адже каси в усіх працюють зі збоями. А це очевидний штраф. Й ось бажання стати повністю білим — змусило з нового року дуже багатьох повністю піти в тінь з готівковим розрахунком тільки. Або взагалі не відкритися!" — додав Грабежов і нагадав, що багато українських підприємців побоюються штрафів на тлі проблемної роботи реєстраторів операцій.

Підприємець у публікації вимагає від топчиновників юридично чинного пояснення про те, що робити бізнесменам, коли "хаос із ПРРО відбувається тиждень".

[ + – ] Підприємець поскаржився Гетманцеву на збій у роботі ПРРО

На публікацію відреагував нардеп Данило Гетманцев, який повідомив, що найближчим часом із підприємцем зв'яжуться та вирішать проблему з ПРРО.

За кілька годин Роман Грабежов у коментарях розповів, що всі питання щодо роботи з реєстраторами операцій усунули та вигадали, що робити з чеками за минулі робочі дні.

Однак під публікацією обурилася частина користувачів, яка поцікавилася в нардепа, коли техпідтримка Checkbox зв'яжеться з іншими підприємцями для вирішення проблем з апаратами та програмним забезпеченням.

[ + – ] Підприємець поскаржився Гетманцеву на збій у роботі ПРРО

[ + – ] Підприємці зіткнулися з проблемами у роботі РРО

Техпідтримка ПРРО Checkbox на своєму офіційному сайті стверджує, що роботу реєстраторів успішно відновлено. Підприємцям, які зіткнулися із проблемами, порекомендували заповнити спеціальну форму.

[ + – ] В Україні відновили роботу ПРРО Checkbox для підприємців

Про проблеми у роботі ПРРО ще 2 січня повідомляв співзасновник Checkbox Дмитро Дубілет. Топчиновник пообіцяв підприємцям покрити штрафи зі своєї кишені у тому випадку, якщо податкова виписуватиме штрафи через реєстратор, що не працює.

"Дорогі бізнесмени, ваша торгівля не повинна зупинятися! Якщо раптом ми не працюємо, все одно робіть угоду! Повторюся, якщо раптом таки штраф, ми його компенсуємо живими грошима... Я розумію, що це не применшує нашої провини. Але я прошу вас хоча б не переживати через можливі штрафи", — написав Дмитро Дубілет на початку року.

[ + – ] Дубілет пообіцяв підприємцям відшкодувати штрафи через ПРРО Checkbox, що не працює

Раніше Фокус попереджав, що з 1 січня в Україні штрафуватимуть ФОП без касових апаратів. Відповідно до законодавства з 2022 року підприємці зобов'язані використовувати РРО/ПРРО для проведення розрахункових операцій, а за порушення (транзакції без фіскалізації) передбачені грошові штрафи.