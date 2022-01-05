"Сущий кошмар и мрак": в Украине продолжаются проблемы с кассовыми аппаратами для ФОПов

Предприниматели опасаются штрафов и отказываются принимать безналичную оплату, либо вовсе не открывают свои торговые точки.

Программные регистраторы расчетных операций (ПРРО) зависают и выдают ошибки при проведении операции, что усложняет прозрачно вести бизнес в Украине. Об этом рассказал предприниматель Роман Грабежов.

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По его словам, у него уже пятый день подряд зависает ПРРО, а техподдержка программы Checkbox, которая является регистратором расчетных операций, полностью отключила любые способы связи с ними.

"Лучший программный РРО" выдает ошибки, работает офлайн, виснет, не входит, касса не закрывается, потом с бубном пытается открыться, но нет и тд. Половины чеков нет, учет сломался моментально… Связаться с компанией, от которой зависит сколько тебе начислят штрафов — невозможно. Есть дохлая форма гугл, которую я отправил уже около десяти раз. И ни одного ответа не получил за все эти дни. Я не знаю, как будет разруливать эту ситуацию Дубилет и Ко (сооснователь Checkbox Дмитрий Дубилет и глава комитета Рады по налоговым вопросам Даниил Гетманцев — ред.), но это сущий кошмар и мрак", — продолжил предприниматель.

Роман Грабежов в своей публикации обратился к нардепу и главе профильного комитета Верховной Рады по налоговым вопросам Даниилу Гетманцеву, и поинтересовался у него, как можно работать в режиме оффлайн, если бизнесмен попросту не может открыть свою смену.

Предприниматель также рассказал, что его знакомые, которые также ведут бизнес, после 1 января 2022 года массово отказались принимать безналичную оплату.

"Знаете почему? Все боятся, что расчетный данные по зачислениям на расчетный счет не совпадут с налоговым z-отчетом, ведь кассы у всех работают со сбоями. А это верный штраф. И вот желание стать полностью белым — заставило с нового года очень многих полностью уйти в тень с наличным расчетом только. Или вообще не открыться!", — добавил Грабежов и напомнил, что многие украинские предприниматели опасаются штрафов на фоне проблемной работы регистраторов операций.

Предприниматель в публикации потребовал от топ-чиновников юридически действующее пояснение о том, что делать бизнесменам, когда "хаос с ПРРО творится неделю".

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На публикацию отреагировал нардеп Даниил Гетманцев, который сообщил, что в ближайшее время с предпринимателем свяжутся и решат проблему с ПРРО.

Через несколько часов Роман Грабежов в комментариях рассказал, что все вопросы по работе с регистраторами операций устранили и придумали, что делать с чеками за прошлые рабочие дни.

Однако, под публикацией возмутилась часть пользователей, которая поинтересовалась у нардепа, когда техподдержка Checkbox свяжется с другими предпринимателями для решения проблем с аппаратами и программным обеспечением.

[ + – ] Предприниматель пожаловался Гетманцеву на сбой в работе ПРРО

[ + – ] Предприниматели столкнулись с проблемами в работе РРО

Техподдержка ПРРО Checkbox на своем официальном сайте утверждает, что работа регистраторов успешно восстановлена. Предпринимателям, которые столкнулись с проблемами, порекомендовали заполнить специальную форму.

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О проблемах в работе ПРРО еще 2 января сообщал сооснователь Checkbox Дмитрий Дубилет. Топ-чиновник пообещал предпринимателям покрыть штрафы из своего кармана в том случае, если налоговая будет выписывать штрафы из-за неработающего регистратора.

"Дорогие бизнесмены, ваша торговля не должна останавливаться! Если вдруг мы не работаем, все равно проводите сделку! Повторюсь, если вдруг таки штраф, мы его компенсируем живыми деньгами… Я понимаю, что это не умаляет нашей вины. Но я прошу вас хотя бы не переживать из-за возможных штрафов", — написал Дмитрий Дубилет в начале года.

[ + – ] Дубилет пообещал предпринимателям возместить штрафы из-за неработающего ПРРО Checkbox

Ранее Фокус предупреждал, что с 1 января в Украине будут штрафовать ФОПов без кассовых аппаратов. В соответствии с законодательством, с 2022 года предприниматели обязаны использовать РРО/ПРРО для проведения расчетных операций, а за нарушения (транзакции без фискализации) предусмотрены денежные штрафы.