Раде предлагают не штрафовать ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов: детали документа

Авторы инициативы также предлагают до конца 2022 года снизить размер санкций для предпринимателей в 10 раз.

Верховная Рада может отменить штрафы для ФОПов за отсутствие кассовых аппаратов. Об этом в своем Facebook сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Экономика" в Facebook Подписаться

По его словам, в парламент внесли поправку в Закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно временного неприменения штрафов для плательщиков единого налога, которые не используют регистраторы расчетных операций (РРО).

В сравнительной таблице к правке, которую опубликовал Ярослав Железняк, прописаны предлагаемые изменения к действующему закону:

до 31 января 2022 года включительно не будут применяться финансовые санкции к предпринимателям за неиспользование РРО/ПРРО;

с 1 февраля по 31 декабря 2022 года включительно размер штрафов для ФОПов будет снижен в 10 раз.

Подобные исключения, как прописано в документе, будут действовать, если украинские предприниматели до 1 апреля 2022 года зарегистрируют и начнут использовать кассовые аппараты при проведении операций.

Ярослав Железняк также сообщил, что текст предложенных изменений отправили на регистрацию в Верховную Раду, а голосование за правку запланировано на 1 февраля — единственный пленарный день на следующей неделе.

[ + – ] Рада может ослабить в 10 раз штрафы для ФОПов из-за отсутствия РРО

О снижении штрафов для ФОПов 26 января предупреждал глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. По словам нардепа, в парламент планировали внести законопроект, который предусматривал бы введение "адаптационного периода" для предпринимателей.

Напомним, что с 1 января украинские предприниматели обязаны устанавливать кассовые аппараты, а в случае нарушения законодательства для ФОПов предусмотрены штрафы в размере до 150% от суммы чека.

Из-за кассовых аппаратов и штрафов 25 января под парламент вышли предприниматели и представители движения SaveФОП. Протесты под Верховной Радой переросли в беспорядки и столкновения с полицейскими, а по итогу акции протеста задержали более 70 человек. Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич после митингов сообщил, что ему грозит до 15 лет лишения свободы, если следователи переквалифицируют статью в уголовном производстве.

Также Фокус в одном из своих материалов рассказывал, как в Украине продолжаются проблемы с кассовыми аппаратами для ФОПов.