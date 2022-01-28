Кассовые аппараты для "ФОПов": Налоговики разъяснили, кто должен обязательно ставить РРО
Физлица–предприниматели, плательщики единого налога 2–4 групп должны устанавливать кассовые аппараты. Но не всем нужно вести учет товарных запасов.
Физлицам–предпринимателям, плательщикам единого налога первой группы не нужно устанавливать кассовые аппараты (РРО) и вести учет товарных запасов. Об этом говорится в пояснении Государственной налоговой службы (ГНС).
ФЛП-плательщики единого налога 2–4 групп обязаны вести учет товарных запасов только если они продают технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту, лекарства и изделия медназначения, ювелирные и бытовые изделия из драгметаллов, драгоценные и полудрагоценные камни, либо не являются плательщиками НДС.
Кому нужно вести учет товарных запасов и устанавливать РРО
ФЛП-плательщики единого налога 2–4 групп обязаны устанавливать РРО. Им также надо вести учет товарных запасов при реализации:
- технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;
- лекарственных средств, изделий медицинского назначения;
- ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценного камни, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней.
Сколько ФЛП установили РРО?
С начала 2022 года физлица-предприниматели зарегистрировали более 300 тысяч РРО, сообщил в Telegram глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.
"Мы имеем более чем 5-тикратное повышение год от года количества фискальных чеков, выдаваемых нашим гражданам ежедневно. 40 миллионов украинцев наконец получили право на фискальный чек", — написал он.
Напомним, что 25 января под зданием Рады прошел протест представителей движения SaveФОП и предпринимателей. Такая реакция стала ответом на решение парламента обязать предпринимателей с 1 января устанавливать кассовые аппараты. В случае нарушения нардепы предусмотрели штрафы в размере до 150% от суммы чека.
В результате акция переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями.
Гетманцев 26 января говорил снижении суммы штрафов. По его словам, Раде хотели предоставить законопроект с "адаптационным периодом" для "ФОПов". Нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщил о возможной отмене штрафов за отсутствие РРО.