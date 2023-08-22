"В условиях войны": в Украине только 52% предпринимателей работают в полном объеме, — опрос

По данным Европейской Бизнес Ассоциации, несмотря на значительные потери и трудности, украинские предприниматели сосредотачиваются не только на выживании, но и развитии.

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Европейская Бизнес Ассоциация Unlimit Ukraine провела опрос среди физических лиц-предпринимателей по работе в условиях войны. По данным ассоциации, все больше представителей малого и среднего бизнеса пытаются восстановить полноценную работу после существенного сокращения активности в 2022 году, сообщает ЕВА.

Так, выяснилось, что на данный момент 52% опрошенных предпринимателей, объединенных проектом Unlimit Ukraine, работают в полном объеме. В мае 2023 года полноценно работали 41%, а год назад — 28% компаний. 41% работают сейчас с ограничениями, и только 7% не работают.

Предприниматели постепенно наращивают финансовые резервы. Так, имеют резервы на один год и более — 22%, а количество тех, кто вообще не имеет резервов — 28%. Финансовые резервы на шесть месяцев имеют 20% опрошенных, на несколько месяцев — 23% и только 3% — на 1 месяц.

В то же время ухудшилась динамика выплаты заработных плат. За последние три месяца сократилось количество компаний, которые выплачивают заработную плату в полном объеме — 56%. 24% компаний сокращает размер зарплат. Однако уменьшилось количество предприятий, которые вынуждены увольнять работников.

Также 48% предпринимателей продолжают оказывать финансовую поддержку ВСУ и населению. 19% предпринимателей поддерживают собственных работников, которые привлечены к обороне нашей страны. 23% поставляют продукцию защитникам и тем, кто в этом нуждается.

31% предпринимателей сообщили, что их бизнес понес убытки из-за боевых действий. Однако, украинские предприниматели сосредотачиваются не только на выживании, но и развитии: 43% планируют вкладывать средства в развитие бизнеса, 21% не планируют этого делать, а 36% еще не определились.

"В этой ситуации важно всячески поддерживать предпринимателей и исключить любое административное или коррупционное давление на МСБ (малый и средний бизнес — ред.). Это до сих пор остается проблемой для предпринимателей — 44% считают, что коррупция растет, что недопустимо", — отметила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

Напомним, 22 августа нардеп заявил о "подмене" текста закона, который возобновил проверки бизнеса. Народный депутат и первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам финансов Ярослав Железняк сообщил, что Украина, похоже, не выполнила одного из четырех "структурных маяков", которые входили в требования Международного валютного фонда (МВФ).

14 августа Фокусписал о том, кого проверит налоговая до конца 2023 года. Государственная налоговая служба Украины запланировала проверить 1 019 компаний и 256 физических лиц.