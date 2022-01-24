Українських перукарів, різноробів ф майстрів манікюру чекає запровадження РРО, — Гетманцев

Нардеп запевнив журналістів, що відповідний законопроєкту вже розробляють. Фіскалізацію обіцяють зробити добровільною, а для встановлення РРО буде достатньо заявки через "Дію".

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що народні депутати обговорюють питання щодо запровадження нового механізму оподаткування громадян через додаток РРО (Реєстратор розрахункових операцій) у системі "Дія". Про це нардеп розповів журналісту Pavlovsky NEWS.

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Гетманцев повідомив, що законопроєкт перебуває на стадії розробки і ще не поданий на розгляд. Згідно з планами депутатів, кожен громадянин України без додаткової реєстрації ФОП зможе займатися підприємницькою діяльністю. Для цього необхідно буде через систему "Дія" подати заявку та встановити додаток РРО. Причому подібна ініціатива здійснюватиметься виключно добровільно, і будь-якої миті підприємець зможе від неї відмовитися.

"Ми це хочемо передбачити для перукарів, для ремонтників квартир і для таксі. Чи буде це прийнято, не відомо, але цю можливість ми точно обговорюватимемо з громадськістю", — зазначив Гетманцев, додавши при цьому, що будь-який ринок має бути виведений із тіні.

Голова Комітету також зазначив, що ця норма передбачена та для онлайн-сервісів таксі, таких як Bolt і Uber, причому вже зараз ці сервіси мають сплачувати податок, але не з вартості перевезення, а з вартості послуг, які вони надають таксистам.

Раніше Фокус з'ясував особливості використання касових апаратів і РРО, які стали обов'язковими для підприємців в Україні з 1 січня 2022 року. На думку експертів, багато підприємців не зможуть встановити РРО та будуть змушені або зупинити роботу, або свідомо зазнавати отримання штрафів.