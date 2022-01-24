Украинских парикмахеров, разнорабочих и мастеров маникюра ждет введение РРО, — Гетьманцев

Нардеп заверил журналистов, что соответствующий законопроект уже разрабатывают. Фискализацию обещают сделать добровольной, а для установки РРО будет достаточно заявки через "Дію".

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что народные депутаты обсуждают вопрос о внедрении нового механизма налогообложения граждан через приложение РРО (Регистратор расчетных операций) в системе "Дія". Об этом нардеп рассказал журналисту Pavlovsky NEWS.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Гетманцев сообщил, что законопроект находится в стадии разработке и еще не подан на рассмотрение. Согласно планам депутатов, каждый гражданин Украины, без дополнительной регистрации ФОП, сможет заниматься предпринимательской деятельностью. Для этого необходимо будет через систему "Дія" подать заявку и установить приложение РРО. Причем подобная инициатива будет осуществляться исключительно добровольно, и в любой момент предприниматель сможет от нее отказаться.

"Мы это хотим предусмотреть для парикмахеров, для ремонтников квартир и для такси. Будет ли это принято, не известно, но эту возможность мы точно будем широко обсуждать с общественностью", — отметил Гетманцев, добавив при этом, что любой рынок должен быть выведен из тени.

Глава Комитета также отметил, что эта норма предусмотрена и для онлайн-сервисов такси, таких как Bolt и Uber, причем уже сейчас эти сервисы должны платить налог, но не со стоимости перевозки, а со стоимости услуг, которые они оказывают таксистам.

Ранее Фокус выяснил особенности использования кассовых аппаратов и РРО, которые стали обязательными для предпринимателей в Украине с 1 января 2022 года. По мнению экспертов многие предприниматели не смогут установить РРО и будут вынуждены либо остановить работу, либо сознательно подвергаться получению штрафов.