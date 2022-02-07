Астрологи и дрессировщики собак будут платить налоги: кто еще станет налогоплательщиком в Украине, — ЭП

Для более 20 видов деятельности будет предусмотрена налоговая ставка в 5,5%, если сумма ежемемячного дохода не будет превышать 82 875 гривен.

В Верховной Раде Украины готовится законопроект, согласно которому более 20 видов деятельности будут обязаны платить налоги, сообщает "Экономическая правда".

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Авторы статьи, ссылаясь на интервью "Интерфаксу" главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, утверждают, что к 2023 году в Украине может вступить в силу новый закон относительно налоговой реформы. Если закон будет принят, то согласно новым правилам налогообложения в стране к налогоплательщикам отнесут:

таксистов;

арендодателей;

дрессировщиков собак;

тамаду на свадьбах;

ландшафтных дизайнеров;

фотографов;

художников;

нянь;

домашнюю прислугу;

парикмахеров на дому;

ремонтников квартир и домов;

предоставляющих услуги маникюра и педикюра на дому;

психоаналитиков и психотерапевтов;

астрологов и людей, предоставляющих услуги спиритизма и другие.

По сути налоги будут платить те граждане, которые получают неучтенный доход непосредственно от клиентов, причем вне зависимости от того, является ли данная деятельность подработкой или же основной профессией.

Чтобы платить налоги этим гражданам необходимо будет зарегистрировать в налоговой свою деятельность и использовать кассовый аппарат. Ставка налога на подобные доходы составит 5,5%, а сумма дохода не должна превышать 153 минимальных зарплат — это 82 875 гривен в месяц по состоянию на 2022 год. Если доходы превышают эту сумму, то налоговая ставка повысится до 18%.

Все предоставляемые услуги должны будут проходить через кассовый аппарат, который будет фиксировать доходы для определения налоговой ставки. А соответствующие отчеты ГНС можно будет ежемесячно посылать через "Дію".

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявил, что народные депутаты обсуждают вопрос о внедрении нового механизма налогообложения граждан через приложение РРО (Регистратор расчетных операций) в системе "Дія". Новым механизмом смогут воспользоваться парикмахеры, ремонтники квартир и таксисты.

Также Фокус выяснял, каким предпринимателям нужно будет устанавливать кассовые аппараты, и как всети учет товарных запасов.