Когда закончится война в Украине. Прогнозы астрологов и тарологов в апреле 2022 (видео)

Астрологи и тарологи в один голос пророчат победу Украине, однако она не будет легкой и потребует много сил украинцев

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Украина уже более месяца противостоит российской агрессии, и вопрос, когда закончится война, волнует практически каждого жителя страны. Помимо аналитиков, военных экспертов и журналистов, свое видение ситуации представили и известные астрологи и тарологи. Фокус собрал несколько самых интересных предсказаний об исходе российско-украинской войны.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Астрологический прогноз по войне в Украине от Irina Astrology Horoscope

Автор канала Irina Astrology Horoscope уверена, что Украина победит в этой войне, но не раньше конца 2022 года, а до этого боевые действия будут "включаться" и "выключаться" с переменными успехами.

Уже в начале апреля Ирина прогнозирует заключение мирового соглашения между двумя странами, которое народ Украины примет как предательство и будет им очень недоволен.

"Это – по транзитному Марсу, Венере и Сатурну, которые будут идти по натальной Луне Украины. Раз там Сатурн, то соглашения эти народу Украины не понравятся. Они остановят войну, но народом Украины они не будут приняты, поскольку будут выглядеть, как сдача интересов. Возможно, это сдача территорий, уступки по каким-то другим ключевым пунктам, на которые народ не готов пока идти. Об этом еще говорит и тот факт, что Марс – бог войны. Он 15 апреля перейдет в знак Рыбы. Рыбы – это знак подковерных войн. Все, возможно, перейдет в какую-то гибридную войну. Действий, когда летят ракеты, стреляют из танков, скорее всего, не будет. Но будет война на незаметных для нас фронтах",– предполагает Ирина.

В самой России тоже грядут тяжелые времена, поскольку санкции и массовые потери в Украине приведут к серьезным последствиям:

"Примерно в конце апреля и в середине мая у нас будет коридор затмений. Они будут очень важны и губительны для РФ. Там будет участвовать натальный Плутон, а также по нему будет бить транзитный Уран. И это все – в соединении с узлами, со сначала с солнечным, а потом и лунными затмением, в соединении с куспидами четвертого и 10 домов (это одни из самых важнейших домов). Это говорит о том, что будут значительные перемены в территориях, то есть территория России может измениться".

Астролог не думает, что Крым и Донбасс вернутся в Украину в тот период. Скорее всего, речь идет о локальных вспышках и гражданских конфликтах внутри РФ:

"Россия в период с конца апреля и весь май будет чувствовать себя дико плохо. Настолько плохо, что она может развязать новую мировую войну. И наибольшая вероятность начала такой войны с использованием ядерного оружия – это май-июль. Эта война будет полностью губительна для России".

Если Россия и применит ядерное оружие, то не на территории Украины. Ирина не исключает, что это могут быть США, поскольку в их натальной карте идет возвращение Плутона, который отвечает за ядерную войну. 13 апреля он замедляется, в 29 апреля переходит в транзитную фазу. И этот период для России и всего мира будет очень тяжелым в глобальном плане.

Что касается Украины, то в данный момент большинство ее граждан находятся в неведении относительно реального положения дел.

"Сейчас в соединении находятся Юпитер, который все расширяет, и Нептун, отвечающий за иллюзии, пропаганду и все, что не соответствует действительности. Это значит, что сейчас мы находимся в каком-то неведении, как слепые котята. Мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, что происходит сейчас на самом деле. То есть мы получаем только ту информацию, которую можем получать, или нам разрешили ее получать. Мы в дезинформации, и только где-то глубокой осенью мы сможем по-другому взглянуть на вещи и получить более достоверную информацию. Сейчас же в иллюзии находятся не только украинцы, но и весь мир практически", – уверена астролог.

Самым тяжелым временем для нашей страны станут август-сентябрь 2022:

"Это то время, когда транзитный Сатурн будет идти опять по нашей Луне, как он идет сейчас. Это время в астрологии называется саде сати и является одним из тяжелейших периодов в жизни человека. В астрологии стран Луна – это народ, а Сатурн – это то, что забирает жизни, осушает, забирает территории, аскетизм, голод, холод. Возможно, в это время возобновятся какие-то военные действия на территории Украины. Возможно, это будет какой-то глобальный экономический кризис, который коснется Украины и каких-то жизненно важных ресурсов для Украины".

А вот ноябрь-декабрь 2022 будут для Украины благоприятными.

"Это то время, когда Сатурн от Луны отойдет на ближайшие 29 лет. Наш народ не будет больше так страдать. Это то время, когда к нам могут вернуться наши территории. Кстати, Марс будет разворачиваться в ноябре в Близнецах и становиться ретроградным. И это могут быть не реванши, а страны так договорятся, что Украина выйдет победителем, к ней вернутся ее территории, будут репарации со стороны страны-агрессора. В это время мы уже увидим настоящую картину всего происходящего. И с этого времени мы будем становиться на рельсы: отстраивать, поднимать экономику. Особенно хорошим для Украины будет лето 2023-го. Украина будет принята в ЕС и, возможно, ее даже примут в НАТО, несмотря на возможные подписанные договоренности. В дальнейшем Украина сможет от них отказаться, и в НАТО нас будут рады видеть, мы станем частью европейского сообщества. Сейчас весь мир узнает об Украине. Мы будем символом свободы во всем мире. Потому что Украина за это боролась".

Еще один вопрос, который астролог не обошла своим вниманием, – судьба российского президента Владимира Путина.

"Что касается возможной смерти Путина, то есть два варианта. Первый – насильственная, то есть его могут застрелить, отравить или перекрыть воздух в бункере. Очень большая вероятность этого – весна-лето 2022. Однако если ни у кого не хватит смелости этого сделать, то он умрет своей смертью от каких-то болезней, возможно, от онкологии, в конце 2023 года. Даже при самых позитивных раскладах ему остался год-полтора".

Астрологический прогноз по войне в Украине от Анжелы Перл

Знаменитая предсказательница опубликовала обновленный прогноз, касающийся борьбы Украины с российской агрессией.

По ее словам, в апреле будет соединение двух планет, которые отвечают за мир, – Юпитер и Нептун. Когда они соединяются, обычно прекращаются войны. Так было в 1919-м, когда завершилась Первая мировая война. В 1945 году было соединение Юпитера с Нептуном, когда закончилась Вторая мировая война. И вот точно такое же соединение будет 12 апреля:

"Уже в апреле будет понятно, что война не может продолжаться, и победа будет за Украиной. Украина просто не может не победить здесь. Это на всех гороскопах и на всех картах видно".

Однако начало апреля будет непростым, поскольку в этот период прогнозируется соединение сложных планет.

"Марс с Сатурном соединяются. Марс – планета войны. Поэтому я думаю, что там будет очередная эскалация, очередная вспышка боевых действий. Точное соединение – 5-6 апреля, однако до и после этого еще какой-то период планеты действуют", – говорит астролог, имея в виду возможное наступление российских войск.

Сатурн – планета лишений и тяжелых событий – продолжает идти по Луне в гороскопе Украины, и она, к сожалению, три раза там проходит, до самого конца года. В апреле это период с 1 по 26-ое. В последние дни июля Сатурн снова повторит свой проход по Луне, и август отметиться серьезными боями. Поскольку российская армия будет пытаться пробить коридор в Крым, захватив южные области, то, возможно, именно там будут горячие сражения. Третий раз Сатурн "нарисуется" в декабре. Чем это может быть чревато, астролог пока не понимает, поскольку уверена, что война закончится гораздо раньше.

"Это не значит, что война будет до конца года, но до конца года вижу локальные моменты, то там, то там, связанные с ней", – отмечает Перл.

Апрель, по ее словам, несмотря на то, что будет проходить в боях и эскалации, станет переломным.

Ядерной угрозы Перл не видит, а вот запугивания будут. Что же касается химического или биологического оружия, то она не исключает вероятности попыток его применения, поскольку за это отвечает Нептун, который сейчас находится в сильном положении.

Как и ее коллега Ирина (см. выше), Анжела говорит о засилье лжи, дезинформации и пропаганды, особенно с российской стороны, приписывая эту "заслугу" Нептуну.

Подытоживая сказанное, Перл сказала:

"Ближайшие пару месяцев – сложные. Но это все уже идет к завершению. И в апреле мы все это увидим. Но потом военные какие-то конфликты еще будут и могут продолжаться еще и в августе, и в конце года, например в декабре. Каким именно образом, увидим".

Астрологический и таро-прогноз по войне в Украине от победителя "Битвы экстрасенсов" Максима Гордеева

Один из вопросов, который больше всего интересует подписчиков Гордеева, – это судьба Мариуполя. По его словам, хороших новостей ждать не стоит, потому что "Мариуполь разбомбят максимально".

"На данный момент Мариуполь энергетически проходит под эгидой карты Смерти и обнуления. То есть, этот город максимально обнулится", – отметил он. Из позитивного – очень много мариупольцев смогут спастись.

Что касается Одессы, то экстрасенс не уверен, что она не пострадает.

"Она в каком-то моменте пострадает, но не так, как остальные города. Одесса сама по себе очень сильный энергетически город. В нем заложено очень много энергии. И поэтому сама Одесса, из того, что мне показывали карты, она не пострадает, и в ней не будет какого-то тяжелого разрушения".

По поводу Днепра Гордеев отмечает, что этот город не пострадал пока только потому, что он чем-то выгоден российским захватчикам:

"Что-то в этом городе находится или есть, что русские пытаются сохранить для того, чтобы пользоваться этим".

Говоря о времени, когда может закончиться война, экстрасенс отмечает, что это произойдет через три-четыре месяца, а горячая фаза закончится где-то через полтора месяца.

Напоследок Гордеев добавил, что будущее Украины зависит от каждого человека, от его молитв и поддержки армии, поэтому стоит делать каждому то, что он может, ради победы, и не привязываться к предсказаниям.

Он также дал более локальный прогноз на апрель, в котором отметил, что в этом месяца России выпадает карта 10 мечей, символизирующая разруху. То есть, наши силы намного превышают силы армии РФ. Мощную армию символизирует и карта "Колесница", которая в апреле существенно отодвинет врага по всем направлениям.

Таролог уверяет, что ядерного удара, которым пугает РФ, не будет, поскольку это – фейк и иллюзия. То же касается химических и биологических атак. А вот на Пасху он советует не расслабляться, поскольку карты говорят, что хоть в воздухе и будет витать атмосфера праздника, в это время могут идти "максимально жесткие бои".

В апреле не будет позитивных новостей о делах на востоке страны, которые как-то кардинально поменяют настроения украинцев: гуманитарные коридоры останутся закрытыми, а ситуация – тяжелой. Что касается запада страны, то там все будет спокойно, и регион продолжит принимать беженцев и помогать им.

Напоследок он посоветовал не терять веру.

"Этот месяц приблизит нас очень большое количество шагов к победе. Поэтому у нас все будет хорошо. Верим в наши ВСУ, верим в Бога. Слава Украине!", – подытожил Гордеев

Напомним, в начале февраля появилась информация о том, что астрологам придется платить налоги.