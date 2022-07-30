Спасибо HIMARS: ВСУ поразили огнем российскую разведгруппу под Бахмутом, — Гайдай

Россия сохраняет численное преимущество в артиллерии, но из-за уничтожения складов продвижение на Донбассе сильно замедлилось.

Вооруженные силы Украины выбили разведывательную группу России возле села Верхнекаменское в Бахмутском районе Донецкой области. Подробности в Telegram 30 июля рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Раньше российским войскам удавалось проводить масштабные наступления благодаря значительном превосходстве артиллерии. По словам Сергея Гайдая, сейчас ВСУ все еще не хватает артиллерийской мощи для проведения контрнаступления на Донбассе, однако поставки западных реактивных систем залпового огня HIMARS украинские воины уничтожили много складов с боеприпасами, поэтому противнику тяжело пополнять запасы и манеприровать. В результате за последний месяц продвижение оккупантов значительно замедлилось.

"В течение всего июля оккупанты только пытаются штурмовать Донетчину. Одна из таких попыток остановлена вчера под Верхнекаменским. Наши бойцы вовремя обнаружили разведгруппу, нанесли ей огневое поражение и вынудили отступить", — отчитался глава ЛОВА.

Он добавил, что ВС РФ отошли еще на пяти направлениях, однако продолжают попытки прорвать украинскую оборону и ведут интенсивные артиллерийские обстрелы населенных пунктов. К примеру, 29 июля на Бахмутском направлении оккупанты запустили семь ракет, совершили семь артиллерийских атак и одну танковую, а также использовали минометы. Кроме того, Россия напомнила о своем воздушном преимуществе, совершив авиационные налеты по шести населенным пунктам.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что ВС РФ сосредоточены на захвате Бахмута, но вряд ли добьются своего. Для этого им придется ослабить давление на Северск, где с трудом добились некоторых успехов.

Сергей Гайдай утверждает, что у российской армии ухудшилась логистика подвоза боеприпасов на фронт. ВС РФ напуганы уничтожением складов и командных пунктов, а потому все чаще отправляют в бой наемников из частных военных компаний.