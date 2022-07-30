Спасибі HIMARS: ЗСУ вразили вогнем російську розвідгрупу під Бахмутом, — Гайдай

Росія зберігає чисельну перевагу в артилерії, але через знищення складів просування на Донбасі дуже сповільнилося.

Збройні сили України вибили розвідувальну групу Росії біля села Верхньокам'янське в Бахмутському районі Донецької області. Подробиці в Telegram 30 липня розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Раніше російським військам вдавалося проводити масштабні наступи завдяки значній перевагі артилерії. За словами Сергія Гайдая, наразі ЗСУ все ще не вистачає артилерійської міці для проведення контрнаступу на Донбасі, проте постачання західних реактивних систем залпового вогню HIMARS українські воїни знищили багато складів із боєприпасами, тому противнику важко поповнювати запаси та маневрувати. У результаті за останній місяць просування окупантів значно сповільнилося.

"Протягом усього липня окупанти лише намагаються штурмувати Донеччину. Одну з таких спроб зупинено вчора під Верхньокам'янським. Наші бійці вчасно виявили розвідгрупу, завдали їй вогневого ураження та змусили відступити", — відзвітував голова ЛОВА.

Він додав, що ЗС РФ відійшли ще на п'яти напрямках, проте продовжують спроби прорвати українську оборону та ведуть інтенсивний артилерійський обстріл населених пунктів. Наприклад, 29 липня на Бахмутському напрямку окупанти запустили сім ракет, здійснили сім артилерійських атак і одну танкову, а також використали міномети. Крім того, Росія нагадала про свою повітряну перевагу, здійснивши авіаційні нальоти на шість населених пунктів.

Раніше Інститут вивчення війни повідомив, що ЗС РФ зосереджена на захопленні Бахмута, але навряд чи досягне свого. Для цього їм доведеться послабити тиск на Сіверськ, де важко досягли деяких успіхів.

Сергій Гайдай стверджує, що російська армія погіршила логістику підвезення боєприпасів на фронт. ЗС РФ налякані знищенням складів і командних пунктів, а тому все частіше відправляють у бій найманців із приватних військових компаній.