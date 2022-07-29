ЗС РФ зосереджені на захопленні Бахмута, але їх успіх малоймовірний, — ISW

Російські війська можуть послабити спроби захопити Сіверськ, проте внаслідок тиску на цьому напрямі намагатимуться зберегти темпи наступу в районі Бахмута.

Російські війська на Донеччині, ймовірно, намагаються закріпити свої успіхи після недавнього просування на південний схід від Бахмута, продовжуючи атаки на цьому напрямку. ЗС РФ можуть послабити спроби захопити Сіверськ і продовжать штурмувати Бахмут, проте малоймовірно, що їм вдасться окупувати місто. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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У відомстві зазначили, що армія Росії насилу добивалася конкретних успіхів у районі Сіверська і не робила жодних просувань до міста з моменту захоплення Луганської області на початку липня.

"Тому російське командування, ймовірно, прагне зберегти темпи наступу в районі Бахмута, можливо, внаслідок продовження тиску на Сіверськ. Взяття самого Бахмута російськими військами залишається малоймовірним, попри недавнє поступове просування на цьому напрямі", — вважають в ISW.

Інші висновки аналітиків:

Російські війська провели обмежені наземні атаки на північний захід від Слов'янська, а також на північний схід та південний захід від Бахмута.

ЗС РФ можуть активізувати свій наступ навколо Авдіївки Донецької області, щоб зменшити удари ЗСУ по Донецьку та його околицях.

Російські сили можуть створювати умови для відновлення наступу у напрямку Харкова.

Армія РФ зробила спробу обмеженого наземного наступу на півдні України, але, ймовірно, зазнала територіальних втрат у Херсонській області.

Російські сили намагаються зберегти свої наземні шляхи через річку Дніпро, що з'єднує Херсон з тиловими районами у східній частині Херсонської області.

Кремль продовжує інституціоналізувати свої окупаційні адміністрації в окупованих частинах України, щоб підготуватися до фіктивних референдумів, анексії та інтеграції до Росії.

Російські окупаційні сили продовжують чинити тиск на українських мирних жителів на окупованих територіях, щоб вони використовували російські рублі та паспорти та відвідували російські школи, створюючи умови для довгострокового соціального контролю на окупованих територіях.

Нагадаємо, 28 липня в ISW розповіли, що російські війська мають сили для наступу на двох напрямках на Донбасі — на Сіверськ і Бахмут. Після закінчення оперативної паузи ЗС РФ не змогли утримати попередні темпи наступу. Ймовірно, їхні атаки досягнуть кульмінації до захоплення якихось великих міських районів України.

У розвідці Британії зазначали, що Херсон фактично відрізаний від решти окупованих територій РФ. Зараз на західному березі Дніпра знаходиться 49-а армія РФ і вона дуже вразлива. Тим часом ЗСУ створили плацдарм для наступу на північ від Херсона.