ВС РФ сосредоточены на захвате Бахмута, но их успех маловероятен, — ISW

Российские войска могут ослабить попытки захватить Северск, однако за счет давления на этом направлении попытаются сохранить темпы наступления в районе Бахмута.

Российские войска в Донецкой области, вероятно, пытаются закрепить свои успехи после недавнего продвижения к юго-востоку от Бахмута, продолжая атаки на этом направлении. ВС РФ могут ослабить попытки захватить Северск и продолжат штурмовать Бахмут, однако маловероятно, что у них получится оккупировать город. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

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В ведомстве отметили, что армия России с трудом добивались конкретных успехов в районе Северска и не предпринимала никаких продвижений к городу с момента захвата Луганской области в начале июля.

"Поэтому российское командование, вероятно, стремится сохранить темпы наступления в районе Бахмута, возможно, за счет продолжения давления на Северск. Взятие самого Бахмута российскими войсками остается маловероятным, несмотря на недавнее постепенное продвижение на этом направлении", — считают в ISW.

Другие выводы аналитиков:

Российские войска провели ограниченные наземные атаки к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-западу от Бахмута.

ВС РФ могут активизировать свое наступление вокруг Авдеевки Донецкой области, чтобы уменьшить удары ВСУ по Донецку и его окрестностям.

Российские силы могут создавать условия для возобновления наступления в направлении Харькова.

Армия РФ предприняла попытку ограниченного наземного наступления на юге Украины, но, вероятно, понесла территориальные потери в Херсонской области.

Российские силы пытаются сохранить свои наземные пути сообщения через реку Днепр, соединяющую Херсон с тыловыми районами в восточной части Херсонской области.

Кремль продолжает институционализировать свои оккупационные администрации в оккупированных частях Украины, чтобы подготовиться к фиктивным референдумам, аннексии и интеграции в Россию.

Российские оккупационные силы продолжают оказывать давление на украинских мирных жителей на оккупированных территориях, чтобы они использовали российские рубли и паспорта и посещали российские школы, создавая условия для долгосрочного социального контроля на оккупированных территориях.

Напомним, 28 июля в ISW рассказали, что у российских войск есть силы для наступления на двух направлениях на Донбассе — на Северск и Бахмут. После окончания оперативной паузы ВС РФ не смогли удержать прежние темпы наступления. Вероятно, их атаки достигнут кульминации до захвата каких-либо крупных городских районов Украины

В разведке Британии отмечали, что Херсон фактически отрезан от остальных оккупированных территорий РФ. Сейчас на западном берегу Днепра находится 49-я армия РФ и она очень уязвимая. Тем временем ВСУ создали плацдарм для наступления к северу от Херсона