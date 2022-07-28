В Херсоне на рынках подскочили цены после закрытия Антоновского моста (фото)

Люди запасаются продуктами питания, за овощами стоят в очередях. Российские оккупанты запрещают использовать гривну – "полиция" ходит по рынкам и грозит наказанием за выдачу украинской валюты.

После закрытия Антоновского моста в Херсоне на местных рынках вдвое выросли цены на продукты питания. Об этом сообщило "Суспільне".

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За овощами стоят в очередях, а выбор небольшой. Люди пытаются скупить все, что могут, чтобы запастись продуктами, отметили журналисты.

Российские оккупанты с начала вторжения не пустили в Херсон ни одной гуманитарной помощи из Украины.

В Херсонской областной госадминистрации отметили, что оккупационные власти заявляют о запрете гривны. Так называемая полиция ходит по рынку и предупреждает людей о наказании за выдачу гривны. Местные жители говорят, что из магазинов воруют терминалы.

Цены в Херсоне – обзор цен в супермаркете

Россияне переименовали украинский супермаркет "АТБ" в "АБЦ", один из магазинов открыли 8 июля. Покупательница сделала обзор цен, который опубликовало в Facebook издание NewDay.ua.

"Пельмени можно купить за 159– 180 гривен. Самый дешевый детский йогурт нашла за 17 гривен. Есть по 24, 25 и выше. Творог есть по 107, кефир – 40-50 грн. Масло — по 116-134, молоко – 54, сметана – 78-127 гривен", – сказала женщина.

[ + – ] В Херсоне переименовали украинский супермаркет "АТБ" в "АБЦ"

Хозяйственные товары в Херсоне тоже не дешевые. Мыло продают по цене от 118 до 207 гривен, дезодорант – от 175 до 306, шампуни – 141-247, подгузники – 559, салфетки – 146 гривен.

Оккупация Херсонской области – как живут люди

В ОГА добавили, что особенно тяжело живется в населенных пунктах рядом с линией фронта. Люди там живут под постоянными обстрелами без продуктов питания, медикаментов, водо-, газо- и электроснабжения. В селах и поселках много разрушенной инфраструктуры, а дороги заминированы.

ВС РФ и представители оккупационных властей продолжают мародерствовать. Они захватили в центре Херсона и в микрорайоне Таврический помещения двух магазинов по продаже бытовой техники.

"Оккупанты установили контроль над помещениями и присвоили все находившиеся в магазинах товарно-материальные ценности. Устанавливается сумма нанесенного материального ущерба", – завили чиновники.

Фокус ранее писал о ценах на хозяйственные товары в магазинах Херсона. При оккупационных властях обычный шампунь продавали по 600 гривен.

Напомним, что ночью 26 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту, через который поставляли снабжение российским военным. После успешной атаки мост для движения закрыли.

На фото после удара видно, что опоры и пролеты уцелели, на одном участке видны большие ямы в дорожном покрытии.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк посоветовал ВС РФ бежать из Херсона, потому что "третьего предупреждения может не быть".