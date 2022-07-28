У Херсоні на ринках підскочили ціни після закриття Антонівського мосту (фото)

Люди запасаються продуктами харчування, за овочами стоять у чергах. Російські окупанти забороняють використовувати гривню — "поліція" ходить ринками і загрожує покаранням за видачу української валюти.

Після закриття Антонівського мосту у Херсоні на місцевих ринках удвічі зросли ціни на харчові продукти. Про це повідомило "Суспільне".

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За овочами стоять у чергах, а вибір невеликий. Люди намагаються скупити все, що можуть, щоб запастись продуктами, зазначили журналісти.

Російські окупанти з початку вторгнення не пустили до Херсона жодної гуманітарної допомоги з України.

У Херсонській обласній держадміністрації зазначили, що окупаційна влада заявляє про заборону гривні. Так звана поліція ходить ринком і попереджає людей про покарання за видачу гривні. Місцеві жителі кажуть, що із магазинів крадуть термінали.

Ціни в Херсоні — огляд цін у супермаркеті

Росіяни перейменували український супермаркет "АТБ" на "АБЦ", один із магазинів відкрили 8 липня. Покупчиня зробила огляд цін, який опублікувало у Facebook видання NewDay.ua.

"Пельмені можна купити за 159-180 гривень. Найдешевший дитячий йогурт знайшла за 17 гривень. Є по 24, 25 і вище. Сир є по 107, кефір — 40-50 грн. Олія — по 116-134, молоко — 54, сметана — 78-127 гривень", — сказала жінка.

[ + – ] У Херсоні перейменували український супермаркет "АТБ" на "АБЦ"

Господарські товари у Херсоні теж не дешеві. Мило продають за ціною від 118 до 207 гривень, дезодорант — від 175 до 306, шампуні — 141-247, підгузки — 559, серветки — 146 гривень.

Окупація Херсонської області — як живуть люди

В ОДА додали, що особливо тяжко живеться у населених пунктах поряд з лінією фронту. Люди там живуть під постійним обстрілом без продуктів харчування, медикаментів, водо-, газо- та електропостачання. У селах та селищах багато зруйнованої інфраструктури, а дороги заміновані.

ЗС РФ та представники окупаційної влади продовжують мародерствувати. Вони захопили в центрі Херсона та у мікрорайоні Таврійський приміщення двох магазинів із продажу побутової техніки.

"Окупанти встановили контроль над приміщеннями і привласнили всі товарно-матеріальні цінності, що знаходилися в магазинах. Встановлюється сума завданих матеріальних збитків", — завили чиновники.

Фокус раніше писав про ціни на господарські товари у магазинах Херсона. За окупаційної влади звичайний шампунь продавали по 600 гривень.

Нагадаємо, що вночі, 26 липня, ЗСУ завдали удару по Антонівському мосту, через який постачали постачання російським військовим. Після успішної атаки міст для руху закрили.

На фото після удару видно, що опори та прольоти вціліли, на одній ділянці видно великі ями у дорожньому покритті.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк порадив ЗС РФ втекти з Херсона, тому що "третього попередження може не бути".