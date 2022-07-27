Удар по Антонівському мосту: з'явилися кадри руйнувань (фото, відео)

На знімках помітні сильні пошкодження дорожнього покриття мосту. У полотні внаслідок удару з'явилися великі пробоїни.

Унаслідок удару Збройних сил України по Антонівському мосту, що зв'язує Херсон із лівобережжям через річку Дніпро, було пошкоджено дорожнє покриття. Про це свідчать кадри, опубліковані в мережі у середу, 27 липня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Журналіст Андрій Цаплієнко показав у своєму "Телеграм"-каналі фотографію мосту після удару з висоти пташиного польоту. За словами автора публікації, опори та прольоти мосту вціліли, проте на одній ділянці об'єкта помітно значне пошкодження дорожнього покриття.

Херсонські журналісти опублікували відео з наслідками нічних ударів ЗСУ. Ці кадри також підтверджують сильне пошкодження полотна мосту. Судячи з ролика, безпечний проїзд автотранспорту ним наразі неможливий.

Водночас речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомила, що ціллю ЗСУ була не повна руйнація мосту, а "руйнування планів ворога".

"Це дуже важливо, оскільки робота нашої артилерії настільки делікатна та ювелірна, що більше спрямована на деморалізацію війська. Удари були, але філігранні", — зазначила представниця військових, додавши, що ЗСУ цінують об'єкти української інфраструктури, навіть коли вони перебувають в окупованих Росією регіонах.

Водночас радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк порадив російським Збройним силам покинути Херсон, поки є можливість, оскільки "третього попередження може не бути".

Нагадаємо, вночі 26 липня українці вкотре завдали удару по Антонівському мосту. Об'єкт є важливим каналом постачання військ РФ.

Через обстріл окупаційна влада закрила міст для руху.