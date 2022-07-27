Удар по Антоновскому мосту: появились кадры разрушений (фото, видео)

На снимках видны сильные повреждения дорожного покрытия моста. В полотне в результате удара появились большие пробоины.

В результате удара Вооруженных сил Украины по Антоновскому мосту, связывающему Херсон с левобережьем через реку Днепр, было повреждено дорожное покрытие. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в сети в среду, 27 июля.

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Журналист Андрей Цаплиенко показал в своем телеграм-канале фотографию моста после удара с высоты птичьего полета. По словам автора публикации, опоры и пролеты моста уцелели, однако на одном участке объекта заметно значительное повреждение дорожного покрытия.

В свою очередь Херсонские журналисты опубликовали видео с последствиями ночных ударов ВСУ. Эти кадры также подтверждают сильное повреждение полотна моста. Судя по ролику, безопасный проезд автотранспорта по нему на данный момент невозможно.

Тем временем спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона сообщила, что целью ВСУ было не полное разрушение моста, а "разрушение планов врага".

"Это очень важно, поскольку работа нашей артиллерии настолько деликатная и ювелирная, что больше направлена на деморализацию войска. Удары были, но филигранные", — отметила представительница военных, добавив, что ВСУ ценят объекты украинской инфраструктуры, даже когда они находятся в оккупированных Россией регионах.

Тем временем советник главы Офиса президента Михаил Подоляк посоветовал российским Вооруженным силам покинуть Херсон, пока есть возможность, так как "третьего предупреждения может не быть".

Напомним, ночью 26 июля украинские в очередной раз нанесли удар по Антоновскому мосту. Объект является важным каналом снабжения войск РФ.

Из-за обстрела оккупационные власти закрыли мост для движения.