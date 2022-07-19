"Россия должна покинуть Крым, если хочет существовать как государство", — Минобороны

По словам замминистра обороны Владимира Гаврлюка, Крым — это Украина, поэтому любая цель на полуострове законна для украинской армии.

Заместитель министра обороны Владимир Гаврилюк заявил, что России нужно покинуть Крым, чтобы продолжить свое существование. Об этом он сказал в интервью The Times.

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Украина ведет переговоры с Западом о том, чтобы использовать их оружие для поражения российских войск на территории оккупированного полуострова. По словам Гаврилюка, Крым — это Украина, поэтому любая цель там законна для ВСУ. Вернуть полуостров можно дипломатическим или военным путем.

"Мы должны очень тщательно подумать, как сделать это правильно. Россия должна будет покинуть Крым, если они хотят существовать как страна", — заявил Гаврилюк.

Россия сейчас уже отводит часть Черноморского флота из Севастополя в Крыму в Новороссийск — портовый город на юге РФ.

После заявлений в ГУР о том, что Украина может нанести удары по полуострову из HIMARS, экс-президент Дмитрий Медведев заявил, что любая атака вызовет реакцию "судного дня". Отказ Запада и Украины признавать Крым российским несет "системную угрозу" для РФ.

Напомним, постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что путь освобождения Крыма зависит от ситуации на фронте.

Ранее генерал-майор Марченко заявил, что освобождение Крыма и уничтожение Крымского моста неизбежны. Украине нужно освобождать свои территории.