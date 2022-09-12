В Белгородской области прозвучали взрывы, есть "прилет" (фото, видео)

Местные паблики сообщают, что в учебных заведениях Белгорода началась плановая эвакуация. Людей также эвакуируют из местного автовокзала и некоторых торговых центров.

В Белгородской области прозвучали взрывы, а в небе видны следы дыма. Предварительно, работает система противовоздушной обороны. Об этом сообщают местные паблики.

Однако система ПВО отработала не везде и в населенном пункте Октябрьское есть "прилет", а на месте взрыва виден черный густой дым. Поселок городского типа находится в 10 километрах от границы с Украиной.

Кроме того, в местных Telegram-каналах пишут, что в Белгородских учебных заведениях началась плановая эвакуация учеников и персонала. Также эвакуацию начали проводить на местном автовокзале и в некоторых торговых центрах.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на момент написания материала никак не прокомментировал взрывы в регионе.

Напомним, 8 сентября сообщалось, что в Белгороде взорвалась ракета, которая была запущена по территории Украины. В результате чего взорвалась подстанция рядом с военкоматом. Произошло это, когда российская армия обстреливала Харьков.

23 августа в Белгороде взорвался склад боеприпасов. Местные власти заявили, что это произошло якобы из-за жары, а часть местного населения пришлось эвакуировать.

22 августа в Белгородской области были слышны новые "хлопки". Мощные взрывы были в поселке Майское, который находится в 24 километрах от границы с Украиной.