Лінії постачання РФ у Луганську під загрозою: ЗСУ тепер можуть бити по них із HIMARS, — аналітик

Залізниця, що сполучає Луганську та Бєлгородську області, знаходиться під майже повним вогневим контролем українських сил, свідчить карта бойових дій.

Збройні сили України отримали майже під повний контроль залізничне сполучення між РФ та тимчасово окупованою територією Луганської області, що ставить під сумнів ефективне перекидання противником військ та техніки на цьому напрямі. Про це свідчать результати аналізу карти бойових дій від OSINT-фахівця під ніком Def Mon, які він опублікував у Twitter 11 вересня.

За словами аналітика, йдеться про залізничне сполучення в напрямку Валуйки (Бєлгородська область РФ) — Луганськ. Українські військові можуть майже повністю контролювати цей регіон за допомогою високоточних керованих снарядів 227-го калібру GMLRS, які застосовують такі реактивні системи залпового вогню, як HIMARS і M270. Максимальна дальність застосування таких снарядів становить приблизно 80 кілометрів.

"Я навіть не впевнений, що росіяни намагатимуться залишитися в цьому районі, але якщо вони це зроблять, їм це не дуже сподобається", — констатував автор публікації.

За даними аналітиків, постачання військ РФ через Валуйки йде з Росоші Воронезької області.

Нагадаємо, сьогодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що, за його даними, російські війська терміново залишають свої позиції в Луганській області і тікають углиб окупованих територій або до Росії. Чиновник додав, що військові РФ разом із сім'ями залишили Сватове Луганської області.

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