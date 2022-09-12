ЗС РФ поспіхом залишають місця дислокації на Луганщині, — Гайдай

Окупанти тікають углиб окупованих територій або в Росію, а у Сватовому залишилися лише війська з "Народної міліції ЛНР" .

Російські війська поспішно покидають свої позиції в Луганській області й тікають углиб окупованих територій або в Росію. Про це розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, військові Росії із сім'ями залишили Сватове Луганської області. Там лишилися тільки війська з "Народної міліції ЛНР" з-поміж місцевих жителів.

"Окупаційна влада підтверджує інформацію про переміщення військових і колаборантів углиб Луганської області. Крім того, частина їде транзитом на територію Росії", — написав Гайдай.

Глава ОВА розповів, що водночас окупанти не організували жодної евакуації, а кожен рятується самостійно.

Сергій Гайдай також наголосив, що так званий "референдум" у Луганській області про приєднання до РФ окупанти перенесли на невизначений термін. Це нібито пов'язано з тим, що в регіоні погіршилася ситуація з безпекою через постійні обстріли ЗСУ.

Нагадаємо, 12 вересня в Генштабі розповіли, що українська армія за останню добу вибила російські війська з понад 20 населених пунктів. В оборонному відомстві повідомили, що звільнення від окупантів РФ триває в Харківській і Донецькій областях.

Фокус докладно писав про те, де ЗСУ просунулися за вихідні. ЗС РФ бігли з Ізюма та Куп'янська, а також вийшли на кордон із Росією.

Водночас Міноборони РФ показало нову карту бойових дій в Україні. На ній показано, що російські війська залишили майже всю територію Харківської області й відсунулися за річку Оскіл.

Як писали американські ЗМІ, Україна використала розвіддані США для планування свого контрнаступу. Проте американська влада наголошувала, що українці відіграли вирішальну роль у плануванні та звільненні окупованих територій.