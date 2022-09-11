Україна використала розвіддані США для планування контрнаступу, — NYT

Американська влада наголошує, що українці відіграли вирішальну роль у плануванні та виконанні наступу на окуповані території. Проте американська розвідка в режимі реального часу надавала Україні інформацію про ЗС РФ.

Влітку високопосадовці почали активно обмінюватися розвідувальними даними зі США для того, щоб планувати контрнаступ української армії. Це дозволило Збройним Силам України досягти значних успіхів на північному сході країни в останні кілька днів. Про це повідомляє американське видання The New York Times із посиланням на джерела.

За інформацією журналістів, співпраця з Україною дозволила США надати якіснішу та актуальнішу інформацію про слабкі місця Росії.

Американські офіційні особи наголошують, що українці відіграли вирішальну роль у плануванні та виконанні наступу на окуповані Росією території. Однак американська розвідка в режимі реального часу надавала Україні інформацію про командні пункти, склади боєприпасів та інші ключові вузли ЗС РФ.

Раніше представники розвідки Сполучених Штатів заявляли, що знають про оперативні плани Росії більше, ніж про плани України через те, що вона не ділиться інформацією та дбайливо її охороняє. Однак пізніше українська влада вирішила, що обмін додатковою інформацією із Вашингтоном допоможе принести додаткову допомогу.

У виданні зазначають, що офіційні особи США відмовилися повідомити, якими подробицями плану контрнаступу поділилася Україна та скільки порад дали у Вашингтоні. Але один чиновник розповів, що американська влада постійно обговорювала з Києвом, як ЗСУ може зупинити просування Росії на сході.

Наслідки наступу ЗСУ у Харківській області

У США вважають, що успіхи української армії на північному сході, зокрема звільнення міста Ізюм, яке є ключовим залізничним вузлом, були найважливішими досягненнями України.

Поки не зрозуміло, яке стратегічне значення це надасть. Проте військові експерти та колишні представники розвідки США вважають, що є ознаки того, що нинішній наступ ЗСУ надалі може значно відсунути лінію фронту.

"Контрнаступ українських військових просувається швидше і захоплює місцевість навіть швидше, ніж очікувалося", — сказав колишній співробітник Пентагону та офіцер ЦРУ Мік Малрой.

Нагадаємо, 11 вересня Міноборони РФ показали нову карту бойових дій в Україні та підтвердили значні втрати захоплених територій у Харківській області. Так ЗС РФ майже залишили територію регіону та розмістилися на лінії річки Оскіл.

Володимир Зеленський розповів, що ЗСУ вдалося звільнити близько 2 тисяч квадратних кілометрів української землі.