Линии снабжения РФ в Луганске под угрозой: ВСУ теперь могут бить по ним из HIMARS, — аналитик

Железная дорога, соединяющая Луганскую и Белгородскую области, находится под почти полным огневым контролем украинских сил, свидетельствует карта боевых действий.

Вооруженные силы Украины получили почти под полный контроль железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированной территорией Луганской области, что ставит под сомнение эффективную переброску противником войск и техники на этом направлении. Об этом свидетельствуют результаты анализа карты боевых действий от OSINT-специалиста под ником Def Mon, которые он опубликовал в своем Twitter 11 сентября.

По словам аналитика, речь идет о железнодорожном сообщении в направлении Валуйки (Белгородская область РФ) — Луганск. Украинские военные могут почти полностью контролировать этот регион при помощи высокоточных управляемых снарядов 227-го калибра GMLRS, применяемых такими реактивными системами залпового огня, как HIMARS и M270. Максимальная дальность применения подобных снарядов составляет примерно 80 километров.

"Я даже не уверен, что русские попытаются остаться в этом районе, но если они это сделают, им это не очень понравится", — констатировал автор публикации.

По данным аналитиков, снабжение войск РФ через Валуйки идет из Россоши Воронежской области.

Напомним, сегодня председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что, по его данным, российские войска в срочном порядке покидают свои позиции в Луганской области и убегают вглубь оккупированных территорий или в Россию. Чиновник добавил, что военные РФ вместе с семьями покинули Сватово Луганской области.

Также Фокус разбирался, какие населенные пункты удалось освободить Вооруженным силам Украины за минувшие выходные.