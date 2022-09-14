Военные РФ находятся без продуктов и связи на границе с Белгородской областью, — ГУР

По данным наших разведчиков, отступавшие от Изюма и Балаклеи подразделения ВС РФ потеряли до половины личного состава. Военнослужащих встречают заградотряды, которые получили приказ уничтожать всех отступающих.

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По информации главного управления разведки Украины, после контрнаступления украинских войск в Харьковской области множество российских оккупантов находится у границы с Белгородской областью РФ. Им не хватает продуктов, боеприпасов, также отсутствует связь с командованием. Об этом пресс-служба ГУР сообщает на официальном сайте.

По сведениям украинской разведки, подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ, отступая от Изюма и Балаклеи, понесли существенные потери. Некоторые роты потеряли порядка половины личного состава.

Тем, кому удалось выжить, направляются в сторону границы РФ, а войска, которые отступали в сторону оккупированной Донецкой области, ждут поступления боекомплекта и топлива.

Чтобы предотвратить массовый побег с поля боя, руководство ВС РФ прибегает к "проверенным" методам убеждения. Из перехваченных телефонных разговоров стало известно, что оккупанты размещают т.н. заградотряды для расстрела дезертиров.

Сообщается, что командиры 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса получили сообщения о том, что в тыловой полосе размещен заградительный отряд. А все отступающие будут уничтожаться.

Напомним, что, по оценкам экспертов, ВСУ провели одну из самых выдающихся контратак в современной военной истории.

Ранее Фокус сообщал, что сдача в плен военных РФ под Харьковом может внести переломом в ход войны. По данным Пентагона, россияне потеряли 80 тысяч военных убитыми и ранеными из тех 200 тысяч, которых в феврале готовили к полномасштабному вторжению.