Військові РФ перебувають без продуктів та зв'язку на кордоні з Бєлгородською областю, — ГУР

За даними наших розвідників, підрозділи ЗС РФ, що відступали від Ізюма і Балаклії, втратили до половини особового складу. Військовослужбовців зустрічають загороджувальні загони, які отримали наказ знищувати всіх відступників.

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За інформацією головного управління розвідки України, після контрнаступу українських військ у Харківській області безліч російських окупантів перебуває біля кордону з Бєлгородською областю РФ. Їм не вистачає продуктів, боєприпасів, також немає зв'язку з командуванням. Про це пресслужба ГУР повідомляє на офіційному сайті.

За відомостями української розвідки, підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, відступаючи від Ізюма та Балаклії, зазнали суттєвих втрат. Деякі роти втратили близько половини особового складу.

Тим, кому вдалося вижити, прямують у бік кордону РФ, а війська, які відступали у бік окупованої Донецької області, чекають на надходження боєкомплекту та палива.

Щоб запобігти масовій втечі з поля бою, керівництво ЗС РФ вдається до "перевірених" методів переконання. З перехоплених телефонних розмов стало відомо, що окупанти розміщують так звані загороджувальні загони для розстрілу дезертирів.

Повідомляється, що командири 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу отримали повідомлення про те, що в тиловій смузі розміщено загороджувальний загін. А всіх, хто відступає, знищуватимуть.

Нагадаємо, що, за оцінками експертів, ЗСУ провели одну з найвидатніших контратак у сучасній військовій історії.

Раніше Фокус повідомляв, що здавання в полон військових РФ під Харковом може внести перелом у хід війни. За даними Пентагону, росіяни втратили 80 тисяч військових убитими та пораненими з тих 200 тисяч, яких у лютому готували до повномасштабного вторгнення.