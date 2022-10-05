РФ вивела солдатів і техніку з бази у Валуйках Бєлгородської області після вибухів, — ЗМІ (фото)

Росіяни могли перекинути свої сили у тимчасово окуповане місто Сватове Луганської області.

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Збройні сили Росії вивели свої підрозділи та техніку з військової бази у Валуйках Бєлгородської області РФ після серії вибухів у цьому місті. Експерти припустили, що більшість сил з цього району окупант перекинув у Луганську область. Про це повідомляє журналістський проєкт "Схеми" із посиланням на супутникові знімки Planet Labs, передає "Радіо Свобода".

На знімках від 1 жовтня можна побачити, що техніка, включаючи гелікоптери, а також намети з особовим складом зникли з міста Валуйки, тоді як на кадрах від 6 вересня вони ще були там присутні.

Фото: Planet Labs Inc.

Полковник запасу Збройних Сил України та військовий експерт Роман Світан у коментарі журналістам повідомив, що, за його даними, частину солдатів та техніки з бази у Валуйках агресор перекинув до окупованого міста Сватового Луганської області. За словами Світана, передислокація сил пов'язана із вибухами у місті Бєлгородській області, які були зафіксовані 16 та 28 вересня.

Експерт зазначив, що раніше росіяни використовували Валуйки для заходу до вже звільненого міста Куп'янська Харківської області, оскільки там є автошлях, залізниця та річка. Звідти війська РФ направляли частину своїх сил на Ізюм, Лиман Донецької області, Рубіжне та у бік Сєвєродонецька Луганської області.

[ + – ] Валуйки на карті

Ще один експерт опитаний виданням Михайло Жирохов підтвердив, що з бази у Валуйках російське військове командування перекидає сили до Луганської області — за його даними, у Сватовому протягом останнього тижня помічені колони техніки РФ. Жирохов також розповів, що зараз окупанти вибудовують лінію оборони дорогою від Сватового до Кремінної і саме для цього, ймовірно, військам РФ потрібні додаткові сили.

Нагадаємо, 28 вересня влада Бєлгородської області повідомила про вибух боєприпасів у Валуйках, в результаті якого постраждали 14 осіб. Причиною в Росії назвали "людський фактор".

Також у ніч на 16 вересня у Валуйках сталася серія вибухів — губернатор звинувачував в обстрілах ЗСУ, в результаті вийшла з ладу підстанція.