На границе с Харьковской областью горит таможня РФ: сообщается об обстреле (фото, видео)

Пожар на российском таможенном терминале начался в результате попадания снаряда, сообщил губернатор Гладков. Кто именно нанес удар он не уточнил.

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В селе Нехотеевка Белгородской области РФ горит таможенный терминал возле границы с Харьковской областью. Российские власти утверждают, что происшествие произошло в результате обстрела. Соответствующие заявления губернатора Белогородской области Вячеслава Гладкова было опубликовано в его телеграм-канале в четверг, 15 сентября.

По словам чиновника, пожар на таможенном терминале в Нехотеевке возник в результате попадания снаряда. Ранее Гладков утверждал, что один снаряд также попал по автозаправочной станции в регионе, однако позже он эту информацию опроверг.

"В ходе проверки информации достоверно установлено, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС не пострадала", — прокомментировал губернатор Белгородской области.

Также сам Гладков и пользователи сети опубликовали фото и видео пожара на таможенном терминале в Нехотеевке, расположенном на одноименном российском пропускном пункте на восточной границе Украины. С украинской стороны в Харьковской области расположен пропускной пункт с РФ "Гоптовка".

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с официальной информацией касательно пожара в Белгородской области не выступал.

Ранее жителей сел Белгородской области РФ Нехотеевка и Журавлевка, которые находятся практически на границе с Украиной, призвали эвакуироваться.

Также мы писали о том, как бывший главарь пророссийских боевиков "ДНР" Игорь "Стрелков" Гиркин предложил российскому руководству отдать часть Белгородской области РФ под контроль Украины.