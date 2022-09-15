На кордоні з Харківською областю горить митниця РФ: повідомляється про обстріл (фото, відео)

Пожежа на російському митному терміналі почалася внаслідок влучення снаряда, повідомив губернатор Гладков. Хто саме завдав удару, він не уточнив.

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У селі Нехотіївка Бєлгородської області РФ горить митний термінал біля кордону з Харківською областю. Російська влада стверджує, що подія сталася внаслідок обстрілу. Відповідні заяви губернатора Бєлогородської області В'ячеслава Гладкова було опубліковано у його телеграм-каналі у четвер, 15 вересня.

За словами чиновника, пожежа на митному терміналі в Нехотіївці виникла внаслідок влучення снаряда. Раніше Гладков стверджував, що один снаряд також влучив по автозаправній станції в регіоні, проте пізніше він цю інформацію спростував.

"Під час перевірки інформації достовірно встановлено, що внаслідок обстрілу пошкодження отримав митний термінал, на якому виникла пожежа. Територія АЗС не постраждала", — прокоментував губернатор Бєлгородської області.

Також сам Гладков та користувачі мережі опублікували фото та відео пожежі на митному терміналі у Нехотіївці, розташованому на однойменному російському пропускному пункті на східному кордоні України. З української сторони в Харківській області розташований пропускний пункт із РФ "Гоптівка".

Генеральний штаб Збройних сил України з офіційною інформацією щодо пожежі у Бєлгородській області не виступав.

Раніше мешканців сіл Бєлгородської області РФ Нехотіївка та Журавлівка, які перебувають практично на кордоні з Україною, закликали евакуюватися.

Також ми писали про те, як колишній ватажок проросійських бойовиків "ДНР" Ігор "Стрєлков" Гіркін запропонував російському керівництву віддати частину Бєлгородської області РФ під контроль України.