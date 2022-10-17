В России истребитель-бомбардировщик Су-34 упал на жилой дом (видео)

У самолета возгорелся двигатель при наборе высоты в ходе учебно-тренировочно полета. Свидетели говорят о звуках детонации боекомплекта, возможно воздушное судно было в полной боеготовности.

Related video

В российском городе Ейск потерпел крушение российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает "РИА Новости".

В Минобороны России заявили, что в ходе учебно-тренировчного полета, самолет упал при наборе высоты.

Летчикам удалось катапультироваться из кабины Су-34. Как заявил один из них после происшествия, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. На месте падения произошло возгорание топлива. Истребитель-бомбардировщик упал на жилой дом.

Свидетели говорят, что слышали звук детонации. Из-за этого есть вероятность, что он шел на взлет с полным боекомплектом.

Ейск находится в Краснодарском крае. Именно с одной из местных авиабаз российская авиация бомбила Мариуполь.

[ + – ] Расположение Ейска

Как сообщают спасатели, площадь возгорания достигла 2 тысяч квадратных метров. Повреждены 15 квартир. В здании горит сразу несколько этажей. На место происшествия также выехал кубанский губернатор. Как минимум один человек погиб еще четверо получили ранения.

Напомним, после освобождения Харьковской области в районе Балаклеи обнаружили остатки Су-34 из Воронежского авиаполка.

13 октября в Калужской области сбили беспилотник средства ПВО. Еще один скрылся с радаров.