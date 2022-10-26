Ізраїль надасть США докази використання іранських дронів в Україні, — президент Герцог

Ізраїльський президент заявив, що Ірану не можна довіряти. Тегеран, за його словами, показав, що присутній у кожному регіоні, де є страждання та ненависть.

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Президент Іцхак Герцог надасть Сполученим Штатам докази використання іранських дронів в Україні під час поїздки до Вашингтона. Про це пише видання Times of Israel.

Видання пише, що Герцог уже прибув до американської столиці для короткого візиту. Він зустрінеться з американським лідером Джо Байденом. При цьому перед вильотом Герцог заявив, що головною темою розмови буде загроза Ірану, яка поширюється вже на весь світ.

У матеріалі сказано, що герцог надасть Байдену фотодоказів того, що російська армія використовує передові іранські дрони-камікадзе для атак на громадянську інфраструктуру України.

"Ще раз Іран доводить, що йому не можна довіряти, і що в кожному регіоні, де є вбивства, страждання та ненависть, є Іран", — сказав Герцог.

За його словами, іранська зброя грає одну з найголовніших ролей у глобальній дестабілізації та міжнародному співтоваристві. Також режим в Ірані застосовує насильство проти власних громадян та жорстоко придушує протести, порушуючи права людини.

Журналісти зазначили, що поки що невідомо, кому саме Герцог надасть фотодокази наявності іранських дронів-камікадзе в Україні. При цьому ізраїльський президент вже зустрівся з державним секретарем США Ентоні Блінкеном, який сказав, що дрони-камікадзе спричиняють жахливі наслідки в Україні.

"Ми разом виступаємо проти небезпечних, дестабілізуючих та тероризуючих дій, які Іран робить у регіоні та далеко за його межами", — сказав Блінкен.

Раніше Фокус повідомляв, що Байден прокоментував заяви РФ про "брудну бомбу" в Україні. Журналісти пишуть, що поки що немає підтверджень того, що РФ готується використовувати зброю масової поразки в Україні.

Також нагадаємо, що Ходжес розповів чому Захід не може закрити українське небо. За словами американського військового, Захід думав, що РФ атакуватиме порти, аеродроми та інші об'єкти військового значення, а не багатоквартирні житлові будинки.

Ще нагадаємо, що Ріші Сунак висловився про війну в Україні. Новий глава британського уряду підкреслив, що попередній уряд в оцінках наслідків війни в Україні припустився помилки.