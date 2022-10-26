Израиль предоставит США доказательства использования иранских дронов в Украине, — президент Герцог

Израильский президент заявил, что Ирану нельзя доверять. Тегеран, по его словам, показал, что присутствует в каждом регионе, где есть страдания и ненависть.

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Президент Ицхак Герцог предоставит Соединенным Штатам доказательства использования иранских дронов в Украине во время поездки в Вашингтон. Об этом пишет издание Times of Israel.

Издание пишет, что Герцог уже прибыл в американскую столицу для короткого визита. Он встретится с американским лидером Джо Байденом. При этом перед вылетом Герцог заявил, что главной темой беседы будет угроза со стороны Ирана, которая распространяется уже на весь мир.

В материале сказано, что герцог предоставит Байдену фотодоказательства того, что российская армия использует передовые иранские дроны-камикадзе для атак на гражданскую инфраструктуру Украины.

"Еще раз Иран доказывает, что ему нельзя доверять, и что в каждом регионе, где есть убийства, страдания и ненависть, есть Иран", — сказал Герцог.

По его словам, иранское оружие играет одну из самых главных ролей в глобальной дестабилизации и международном сообществе. Также режим в Иране применяет насилие против собственных граждан и жестоко подавляет протесты, нарушая права человека.

Журналисты отметили, что пока неизвестно, кому именно Герцог предоставит фотодоказательства наличия иранских дронов-камикадзе в Украине. При этом израильский президент уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, который сказал, что дроны-камикадзе вызывают ужасные последствия в Украине.

"Мы вместе выступаем против опасных, дестабилизирующих и терроризирующих действий, которые Иран предпринимает в регионе и далеко за его пределами", — сказал Блинкен.

Ранее Фокус сообщал, что Байден прокомментировал заявления РФ о "грязной бомбе" в Украине. Журналисты пишут, что пока нет подтверждений того, что РФ готовится использовать оружие массового поражения в Украине.

Также напомним, что Ходжес рассказал, почему Запад не может закрыть украинское небо. По словам американского военного, Запад думал, что РФ будет атаковать порты, аэродромы и другие объекты военного значения, а не многоквартирные жилые здания.

Еще напомним, что Риши Сунак высказался о войне в Украине. Новый глава британского правительства подчеркнул, что предыдущее правительство в оценках последствий войны в Украине допустило ошибку.