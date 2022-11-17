Специалистов из Украины могут допустить к месту взрыва ракеты в Польше, — советник Анджея Дуды

Польское Бюро национальной безопасности говорит, что все доказательства, собранные НАТО, США и Варшавой указывают на падение ракеты украинской ПВО. Следователи изучают обломки снаряда, сверяют направление прилета и количество израсходованного топлива.

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Украина может получить доступ к месту падения ракеты в польском городе Пшеводов. Об этом сказал главный советник президента Польши по внешней политике Якуб Кумох в интервью телеканалу TVN 24.

"Украинцы запросили доступ к месту проведения расследования. Если обе стороны согласятся, насколько я знаю, возражений с американской стороны нет, такой доступ они получат в ближайшее время", — отметил он.

Следователи изучают обломки ракеты, глубину воронки, сверяют направление прилета ракеты и количество израсходованного топлива, продолжил Кумох.

По словам советника, у Польши есть видеодоказательства взрыва. Он не стал раскрывать содержание кадров, так как видел их в секретном режиме.

[ + – ] Польша отказалась задействовать 4 статью НАТО из-за падения ракеты в Пшеводове

"Премьер такую ​​информацию дал, такие материалы есть. Это обычные кадры с границы, где видны некоторые вещи. Мы хотели бы донести это до украинской стороны и работать вместе. Я хочу, чтобы украинцы первыми увидели, какие материалы есть в нашем распоряжении", — добавил он.

Якуб Кумох констатировал, что Россия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по Украине, поэтому именно агрессор несет полную ответственность за взрыв в Пшеводове.

"Никто не обвиняет Украину в бомбардировках польской территории. Если человек вышел на дорогу и спровоцировал столкновение автомобиля с автобусом. Разве машина виновата? Нет, человек, который выехал на дорогу и стал причиной аварии", — привел пример сравнил президентский советник.

Взрыв в Польше: основная версия — работа украинской ПВО

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в интервью RMF 24 сказал, что все доказательства, собранные НАТО, США и Польшей указывают на падение ракеты С-300, запущенной украинской ПВО.

"Это зенитная ракета-перехватчик, одно дело — засечь ее, а другое — сбить. Был ли сбой в самой ракете или ошибка при вводе данных — это предмет работы специалистов", — пояснил он.

Президент Польши Анджей Дуда, как сказал глава бюро, не возражал против отправки на место взрыва украинских наблюдателей.

Напомним, что в Белом доме говорили о полной ответственности России за взрыв ракеты в Польше независимо от результатов расследования.

Польша ранее отказалась задействовать 4 статью НАТО из-за падения ракеты в Пшеводове. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий скаазл, что это не было преднамеренной атакой территории страны.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что украинские системы ПВО не выпускали ракету по Польше. Президент США Джо Байден в ответ на это заявил, что "это не доказательство".