Фахівців з України можуть допустити до місця вибуху ракети у Польщі, — радник Анджея Дуди

Польське Бюро національної безпеки каже, що всі докази, зібрані НАТО, США та Варшавою, вказують на падіння ракети української ППО. Слідчі вивчають уламки снаряда, звіряють напрямок прильоту та кількість витраченого палива.

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Україна може отримати доступ до місця падіння ракети у польському місті Пшеводов. Про це сказав головний радник президента Польщі із зовнішньої політики Якуб Кумох в інтерв'ю телеканалу TVN 24.

"Українці запросили доступ до місця проведення розслідування. Якщо обидві сторони погодяться, наскільки я знаю, заперечень з американської сторони немає, такий доступ вони отримають найближчим часом", — зазначив він.

Слідчі вивчають уламки ракети, глибину вирви, звіряють напрямок прильоту ракети та кількість витраченого палива, продовжив Кумох.

За словами радника, Польща має відеодокази вибуху. Він не розкривав зміст кадрів, оскільки бачив їх у секретному режимі.

[ + – ] Польща відмовилася задіяти 4 статтю НАТО через падіння ракети у Пшеводові

"Прем'єр таку інформацію дав, такі матеріали є. Це звичайні кадри з кордону, де видно деякі речі. Ми хотіли б донести це до української сторони та працювати разом. Я хочу, щоб українці першими побачили, які матеріали є у нашому розпорядженні", — додав він.

Якуб Кумох констатував, що Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні, тому саме агресор несе повну відповідальність за вибух у Пшеводові.

"Ніхто не звинувачує Україну в бомбардуваннях польської території. Якщо людина вийшла на дорогу і спровокувала зіткнення автомобіля з автобусом. Хіба машина винна? Ні, людина, яка виїхала на дорогу і стала причиною аварії", — навів приклад президентський радник.

Вибух у Польщі: основна версія — робота української ППО

Глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Півночі в інтерв'ю RMF 24 сказав, що всі докази, зібрані НАТО, США та Польщею вказують на падіння ракети С-300, запущеної українською ППО.

"Це зенітна ракета-перехоплювач, одна справа — засікти її, а інша — збити. Чи був збій у самій ракеті, чи помилка при введенні даних — це предмет роботи фахівців", — пояснив він.

Президент Польщі Анджей Дуда, як сказав голова бюро, не заперечував відправлення на місце вибуху українських спостерігачів.

Нагадаємо, що у Білому домі говорили про повну відповідальність Росії за вибух ракети у Польщі незалежно від результатів розслідування.

Польща раніше відмовилася задіяти 4 статтю НАТО через падіння ракети у Пшеводові. Глава польського уряду Матеуш Моравецький сказав, що це не було навмисною атакою території країни.

Президент України Володимир Зеленський раніше наголошував, що українські системи ППО не випускали ракету по Польщі. Президент США Джо Байден у відповідь на це заявив, що "це не доказ".