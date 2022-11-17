"Це не доказ": Байден відреагував на слова Зеленського про ракету в Польщі, – ЗМІ

Учора президент України заявив, що ракета, що впала в Пшеводові, не була українською. Однак у США не мають наміру через це переглядати свої ранні висновки щодо інциденту.

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Президент США Джо Байден відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що ракета, що впала в Польщі, не є українською. Про це пише агентство Reuters.

"Це не доказ", — заявив глава Білого дому журналістам після повернення зі своєї поїздки в Азію.

На пресконференції 16 листопада Володимир Зеленський наголосив, що ракета, що впала в Пшеводові, не випущена українськими системами ППО.

"Я не сумніваюся, що це була не наша ракета чи наш ракетний удар", — прокоментував глава української держави.

Таких висновків він дійшов після того, як особисто прийняв доповіді у командувача Повітряних сил і головкому ЗСУ Валерія Залужного.

Президент України наголосив, що один удар по території на заході України збігається у часі з вибухом на території Польщі, але, як стверджують українські військові, снаряд розірвався в небі на українській території.

Зеленський також вважає, що Україна обов'язково має увійти до складу слідчої комісії, яка розбиратиметься в інциденті в Польщі.

Нагадаємо, 15 листопада під час масованих ракетних ударів по Україні у місті Пшеводов Люблінського воєводства Польщі впали дві ракети. Внаслідок пригоди двоє людей загинуло.

Пізніше представники ЗСУ повідомили США, що намагалися перехопити російську ракету водночас і поряд із Пшеводовим. Поки не встановлено, чи це були ті самі ракети, які атакували територію Польщі.