"Це не доказ": Байден відреагував на слова Зеленського про ракету в Польщі, – ЗМІ
Учора президент України заявив, що ракета, що впала в Пшеводові, не була українською. Однак у США не мають наміру через це переглядати свої ранні висновки щодо інциденту.
Президент США Джо Байден відреагував на слова Володимира Зеленського про те, що ракета, що впала в Польщі, не є українською. Про це пише агентство Reuters.
"Це не доказ", — заявив глава Білого дому журналістам після повернення зі своєї поїздки в Азію.
На пресконференції 16 листопада Володимир Зеленський наголосив, що ракета, що впала в Пшеводові, не випущена українськими системами ППО.
"Я не сумніваюся, що це була не наша ракета чи наш ракетний удар", — прокоментував глава української держави.
Таких висновків він дійшов після того, як особисто прийняв доповіді у командувача Повітряних сил і головкому ЗСУ Валерія Залужного.
Президент України наголосив, що один удар по території на заході України збігається у часі з вибухом на території Польщі, але, як стверджують українські військові, снаряд розірвався в небі на українській території.
Зеленський також вважає, що Україна обов'язково має увійти до складу слідчої комісії, яка розбиратиметься в інциденті в Польщі.
Нагадаємо, 15 листопада під час масованих ракетних ударів по Україні у місті Пшеводов Люблінського воєводства Польщі впали дві ракети. Внаслідок пригоди двоє людей загинуло.
Пізніше представники ЗСУ повідомили США, що намагалися перехопити російську ракету водночас і поряд із Пшеводовим. Поки не встановлено, чи це були ті самі ракети, які атакували територію Польщі.