"Это не доказательство": Байден отреагировал на слова Зеленского о ракете в Польше, – СМИ

Вчера президент Украины заявил, что упавшая в Пшеводове ракета не была украинской. Однако в США не намерены из-за этого пересматривать свои ранние выводы по инциденту.

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Президент США Джо Байден отреагировал на слова Владимира Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не является украинской. Об этом пишет агентство Reuters.

"Это не доказательство", –– заявил глава Белого дома журналистам после возвращения из своей поездки в Азию.

На пресс-конференции 16 ноября Владимир Зеленский подчеркнул, что упавшая в Пшеводове ракета не была выпущена украинскими системами ПВО.

"Я не сомневаюсь, что это была не наша ракета или не наш ракетный удар", — прокомментировал глава украинского государства.

К таким выводам он пришел после того, как лично принял доклады у командующего Воздушными силами и главкома ВСУ Валерия Залужного.

Президент Украины подчеркнул, что один удар по территории на западе Украины совпадает по времени с взрывом на территории Польши, но, как утверждают украинские военные, снаряд разорвался в небе на украинской территории.

Зеленский также считает, что Украина в обязательном порядке должна войти в состав следственной комиссии, которая будет разбираться в инциденте в Польше.

Напомним, 15 ноября во время массированных ракетных ударов по Украине в городе Пшеводов Люблинского воеводства Польши упали две ракеты. В результате происшествия два человека погибло.

Позже представители ВСУ сообщили США, что пытались перехватить российскую ракету в то же время и рядом с Пшеводовым. Пока не установлено, были ли это те самые ракеты, которые атаковали территорию Польши.