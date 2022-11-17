"Це не був напад": Польща не задіятиме статтю 4 Договору про НАТО, — прем'єр-міністр

За словами польського політика, Росія хоче посіяти хаос та налякати Європу. Однак Польща не піддається та послідовно проводить свою політику.

Related video

Глава уряду Польщі Матеуш Моравецький підтвердив, що країна не буде задіяти 4 статтю НАТО через падіння ракети в населеному пункті Пшеводів. За його словами, консультації із партнерами Польщі й так проводяться постійно. Про це політик розповів в інтерв'ю телеканалу TVP.

Моравецкій заявив, що це не був навмисний напад на польську територію. Тому було вирішено не задіяти 4 статтю статуту НАТО.

"Такий підхід був добре сприйнятий нашими союзниками", — підсумував політик.

При цьому в тому ж таки інтерв'ю Моравецький додав, що союзники Польщі також запропонували допомоги країні у посиленні її ППО та відстеження загроз з повітря. Проте визнав, що немає гарантій того, що ситуація із падінням ракети у Пшеводові не повториться. Це можливо, доки не закінчиться війна в Україні, яку розпочала Росія.

Моравецький зазначив, що Кремль використовує паніку як один зі своїх головних інструментів. Росія хоче створити хаос і посіяти страх, тому полякам головне не піддаватися на такі провокації.

"Нас не залякати. Ми послідовно проводимо нашу політику", — підсумував прем'єр-міністр.

Раніше Моравецький говорив, що РФ могла підлаштувати падіння ракети, щоб посварити Польщу та Україну. Ракета, що впала, за словами глави уряду Польщі, ймовірно, була на озброєнні ЗСУ, проте Кремль може використати цей інцидент для подальшої пропаганди.

Ще нагадаємо, що у Польщі вигадали, як захиститися від ракет ЗС РФ. Після вибуху ракети у Пшеводові військове керівництво Польщі переконує НАТО у необхідності закриття повітряного простору у прикордонних з Україною районах.

Також Фокус писав, що США визнали Росію винуватцем вибуху у Польщі. США повністю довіряють уряду Польщі та його розслідуванню вибуху поблизу українського кордону. У Білому домі наголошують на повному праві України захищатися від російського агресора.