Передати Україні частину ППО: в Польщі вигадали, як захиститися від ракет ЗС РФ (відео)

Після вибуху ракети у Пшеводові військове керівництво Польщі переконує НАТО в необхідності закриття повітряного простору в прикордонних з Україною районах. Генерал Роман Полько впевнений, що ЗСУ повинні мати зброю великої дальності.

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Захід має прискорити постачання в Україну систем протиповітряної і протиракетної оборони. Про це в інтерв'ю Radio ZET сказав виконувач обов'язків начальника Бюро національної безпеки Польщі генерал Роман Полько.

Польський військовий упевнений, що деякі засоби ППО Польщі можна розмістити на території України.

"Один із варіантів — закриття смуги повітряного простору, що виходить на територію України. Ми не можемо допустити загибелі польських громадян", — наголосив Полько.

[ + – ] Генерал Роман Полько торкнувся питання вибуху ракети у Пшеводовому

Генерал очікує запровадження додаткових заходів протиповітряної оборони в Польщі, посиленого спостереження за повітряним простором і присутності бойових літаків.

"Ми повинні дати зрозуміти Росії, що прикордонна смуга з Україною перебуватиме під постійним наглядом Альянсу НАТО й російські бойові засоби збиватимуться", — заявив він.

Безпрецедентна атака на цивільні об'єкти й інфраструктуру України — це підстава для того, щоб НАТО зняло обмеження для України та надало їй зброю великої дальності, запевнив військовий.

Окремо він зачепив проблему інформаційної політики держорганів Польщі. За його словами, полякам важко дізнатися з американських ЗМІ, що відбувається у військовому плані насправді.

"Важливо прискорити спілкування з народом. Передати швидко відомі факти з усіма знаками питання, а потім скликати конференції. Зберігання секретів не працює на польську сторону, це поле для російської пропаганди", — вважає генерал Полько.

Коментуючи вибух ракети у Пшеводовому, він зазначив, що сценаріїв може бути багато.

"Від того, що Україна збила російську ракету, до того, що це була російська ракета, запущена Україною. Це може бути, наприклад, перевірка реакції НАТО, що буде, коли ракети справді почнуть падати на польську сторону", — сказав він.

Нагадаємо, що 15 листопада під час завдання ЗС РФ масованого ракетного удару по Україні в польському місті Пшеводов впала ракета. Через вибух загинули 2 людей.

Президент США Джо Байден сказав, що в польському місті впала ракета українських сил ППО.

Секретар Ради нацбезпеки й оборони України Олексій Данілов просив негайно надати доступ до місця вибуху в Польщі. За його словами, українська сторона готова передати докази російського сліду.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що в Польщу прилетіли саме російські ракети. Терор росіян, як наголосив президент, не обмежиться межами України.