Передать Украине часть ПВО: в Польше придумали, как защититься от ракет ВС РФ (видео)

После взрыва ракеты в Пшеводове военное руководство Польши убеждает НАТО в необходимости закрытия воздушного пространства в приграничных с Украиной районах. Генерал Роман Полько уверен, что ВСУ должны иметь оружие большой дальности.

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Запад должен ускорить поставки в Украину систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом в интервью Radio ZET сказал исполняющий обязанности начальника Бюро национальной безопасности Польши, генерал Роман Полько.

Польский военный уверен, что некоторые средства ПВО Польши можно разместить на территории Украины.

"Один из вариантов — закрытие полосы воздушного пространства, выходящей на территорию Украины. Мы не можем допустить гибели польских граждан", — подчеркнул Полько.

[ + – ] Генерал Роман Полько коснулся вопроса взрыва ракеты в Пшеводово

Генерал ожидает введения дополнительных мер противовоздушной обороны в Польше, усиленного наблюдения за воздушным пространством и присутствия боевых самолетов.

"Мы должны дать понять России, что пограничная полоса с Украиной будут находиться под постоянным наблюдением Альянса НАТО и российские боевые средства будут сбиваться", — заявил он.

Беспрецедентная атака на гражданские объекты и инфраструктуру Украины — это основание для того, чтобы НАТО сняло ограничения для Украины и предоставило ей оружие большой дальности, заверил военный.

Отдельно он коснулся проблемы информационной политики госорганов Польши. По его словам, полякам трудно узнать из американских СМИ, что происходит во военном плане на самом деле.

"Важно ускорить общение с народом. Передать быстро известные факты со всеми вопросительными знаками, а потом созывать конференции. Хранение секретов не работает на польскую сторону, это поле для российской пропаганды", — считает генерал Полько.

Комментируя взрыв ракеты в Пшеводово, он отметил, что сценариев может быть много.

"От того, что Украина сбила российскую ракету, до того, что это была российская ракета, запущенная по Украине. Это может быть, например, проверка реакции НАТО, что будет, когда ракеты действительно начнут падать на польскую сторону", — заключил он.

Напомним, что 15 ноября во время нанесения ВС РФ массированного ракетного удара по Украине в польском городе Пшеводов упала ракета. Из-за взрыва погибли 2 человека.

Президент США Джо Байден сказал, что в польском городе упала ракета украинских сил ПВО.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов просил немедленно предоставить доступ к месту взрыва в Польше. По его словам, украинская сторона готова передать доказательства российского следа.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что в Польшу прилетели именно российские ракеты. Террор россиян, как подчеркнул президент, не ограничится границами Украины.